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Факти / Lifestyle

Затори у Києві: всі мости стоять (КАРТА)

Станом на ранок 26 травня у Києві спостерігаються 6-бальні затори. За даними Google maps, ускладнено рух на всіх столичних мостах.

Тягнучка в кілька кілометрів біля Північного моста – тут сталося дві аварії.

Міст Метро, Патона і Південний теж стоять у заторах. На останньому така складна ситуація через старі шви, які наразі терміново ремонтують. Рух довелося частково обмежити в сторону правого берега.

А на правому березі наразі затори на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівській та на Великій окружній.

Читайте: Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження

Затори у Києві

Фото: Google maps

Нагадаємо, 26 травня на Південному мосту у Києві сталася аварійна ситуація через старий деформаційний шов – обірвалась частина накривного листа. Полагодити планують за 3-4 години.

Джерело: Google maps

Фото: Dreamstime

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