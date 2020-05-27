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Факти / Lifestyle

Київ стоїть у 7-бальних заторах: де ускладнено рух (КАРТА)

Станом на 18.30 27 травня у Києві спостерігаються 7-бальні затори.

За даними Google maps, тягучка на бульварі Тараса Шевченка – від Ботанічного саду до Бесарабської площі, а також на Великій Васильківській та проспекті Валерія Лобановського.

Ускладнено рух на бульварі Дружби народів у напрямку мосту Патона, а також на Набережному шосе в районі мосту Метро.

Традиційні затори спостерігаються також від станції метро Видубичі до середини Південного мосту.

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Складна ситуація і на проспекті Степана Бандери – від вулиці Аляб’єва затор на кілька кілометрів до самого Північного мосту.

Затори у Києві

До слова, вчора, 26 травня, на Південному мосту у Києві були затори через аварійну ситуацію зі старим деформаційним швом, який довелося терміново ремонтувати.

Джерело: Google maps

Фото: Dreamstime

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