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Факти / Lifestyle

Затори у Києві 7 балів, до Північного мосту не доїхати (КАРТА)

У Києві станом на 17.30 28 утворилися 7-бальні затори.

Дуже складно наразі дістатися лівого берега у районі Північного мосту. Рух на проспекті Степана Бандери і прилеглих вулицях дуже ускладнено.

А до мосту Метро затор розтягнувся від вулиці Набережно-Хрещатицької.

У районі Південного мосту і Патона ситуація поки не настільки складна.

Читайте: Метрополітен Києва запроваджує карантинні правила – які є обмеження

Тягнучка на бульварах Дружби народів та Лесі Українки, складно також проїхати проспектом Перемоги і вулицею Вадима Гетьмана.

Затори у Києві

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вартість квитків у залізничному і міському транспорті після ослаблення карантину підвищуватися не буде.

Джерело: Google maps

Фото: Dreamstime

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