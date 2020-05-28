У Києві станом на 17.30 28 утворилися 7-бальні затори.
Дуже складно наразі дістатися лівого берега у районі Північного мосту. Рух на проспекті Степана Бандери і прилеглих вулицях дуже ускладнено.
А до мосту Метро затор розтягнувся від вулиці Набережно-Хрещатицької.
У районі Південного мосту і Патона ситуація поки не настільки складна.
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Тягнучка на бульварах Дружби народів та Лесі Українки, складно також проїхати проспектом Перемоги і вулицею Вадима Гетьмана.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вартість квитків у залізничному і міському транспорті після ослаблення карантину підвищуватися не буде.
Джерело: Google maps