У Києві станом на 17.30 28 утворилися 7-бальні затори.

Дуже складно наразі дістатися лівого берега у районі Північного мосту. Рух на проспекті Степана Бандери і прилеглих вулицях дуже ускладнено.

А до мосту Метро затор розтягнувся від вулиці Набережно-Хрещатицької.

У районі Південного мосту і Патона ситуація поки не настільки складна.

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Тягнучка на бульварах Дружби народів та Лесі Українки, складно також проїхати проспектом Перемоги і вулицею Вадима Гетьмана.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що вартість квитків у залізничному і міському транспорті після ослаблення карантину підвищуватися не буде.

Джерело: Google maps