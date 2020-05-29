Американський розробник та бізнесмен Ілон Маск проїхався на електропікапі Cybertruck у швидкісному тунелі під Лос-Анджелесом.

Тест-драйв відбувався в ефірі одного з американських телешоу, де Маск за кермом розповідав про переваги швидкісного автомобіля.

За його словами, спочатку розробники планували зменшити розмір пікапа, проте згодом відкинули цю ідею.

– Можливо, ми ще зробимо компактну вантажівку, але це буде пізніше, – додав Маск.

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Під час ефіру Ілон Маск навіть виліз на дах автівки, щоб продемонструвати її міцність.

Головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен розповів про історію створення авто у футуристичному стилі.

Він додав, що на офіційному сайті компанії вже діє передзамовлення Cybertruck, однак початок серійного виробництва заплановано на 2021 рік.

Нагадаємо, 27 травня запуск ракети Ілона Маска Crew Dragon скасували через несприятливі погодні умови. Таке рішення було ухвалено за 16 хвилин до старту.