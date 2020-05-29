Послуга оформлення довіреності на авто стане у пригоді через запровадження в Україні фото- і відеофіксації порушень на дорогах з 1 червня 2020 року. Це допоможе покласти відповідальність за порушення на людину, яка перебувала за кермом, а не на власника авто.

Як оформити довіреність на авто в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.