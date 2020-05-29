Хто такий належний користувач?
Належний користувач – це особа, яка законно їздить на чужому автомобілі. Оформлення належного користування ТЗ ще називають довіреністю на авто.
Хто може оформити довіреність на авто?
Замовити послугу оформлення довіреності у сервісних центрах МВС України може як фізична, так і юридична особа.
Належним користувачем може стати лише людина з посвідченням водія (національним чи іноземним). Важливо, аби документ відповідав вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.
Якщо керівник юридичної особи хоче призначити належним користувачем свого працівника, то доведеться звернутися до територіальних сервісних центрів МВС України. Важливо, аби присутніми були і власник авто, і людина, яка хоче стати довіреною особою.
Як оформити довіреність на авто онлайн?
1.Авторизуєтесь в Електронному кабінеті водія (електронний підпис, BankID або MobileID).
2.Обираєте послугу Керування належним користувачем.
3.Потім вводите VIN-код авто та перевіряєте інформацію про транспортний засіб, яку покаже система.
4.Далі обираєте підставу, аби оформити належне користування:
- угода з власником ТЗ;
- довіреність на право користування авто;
- угода про оренду, найм чи позику;
- договір фінансового або оперативного лізингу.
5.Вводите e-mail і телефон власника авто.
6.Перевіряєте свої дані та, якщо буде необхідність, прикріпляєте копію довіреності чи договору, що є підставою.
7.Підписуєте заяву, використовуючи кваліфікований електронний підпис.
Потім власник отримає лист з посиланням на онлайн-заяву належного користувача. Аби завершити процедуру, власник має дати згоду. Якщо підставою для оформлення довіреності є лише попередні домовленості, власник має підписати заяву за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис. – Ред.). Коли всі пункти будуть пройдені, то належний користувач підтвердження заяви побачить в е-Кабінеті водія.
Скільки коштує довіреність на авто?
Послуга Керування належним користувачем безкоштовна. А на одне авто можна призначити лише одного належного користувача.
Скільки часу триває оформлення довіреності на авто онлайн?
Повний цикл оформлення довіреності на автомобіль в онлайн-режимі проходить протягом одного робочого дня.