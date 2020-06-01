На дорогах Києва з 1 червня працюють 20 камер автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.
Зранку комплекси у столиці зафіксуали вже 262 перевищення швидкісного режиму. Ці водії отримають так звані листи щастя зі штрафами. За перевищення швидкості на 20 км та більше – 255 грн, більш ніж на 50 км – 510 грн.
Адреси, де у Києві встановлено камери автоматичної фіксації ПДР:
- Вулиця Олени Теліги, 39;
- Набережне шосе, 4;
- Дніпровська набережна (перехрестя з вулицею Причальною);
- Вулиця Братиславська, 18;
- Чоколівський бульвар, 24;
- Північний міст (в напрямку лівого берега);
- Північний міст (в напрямку правого берега)
- Броварський проспект (в районі метро Лівобережна);
- Броварський проспект (вулиця Будівельників);
- Південний міст (в напрямку лівого берега);
- Південний міст (в напрямку правого берега);
- Проспект Героїв Сталінграда, 25;
- Проспект Володимира Маяковського, 56;
- Проспект Володимира Маяковського, 65;
- Бульвар Дружби народів, 27;
- Бульвар Дружби народів, 36;
- Столичне шосе, 58 (у напрямку Києва);
- Столичне шосе, 58 (у напрямку Обухова);
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана;
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана.
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Фото- та відеофіксація порушень ПДР запрацювала в Україні з 1 червня. Терміни запуску системи переносили кілька разів, востаннє – через карантин.
Система розрахована на обробку даних з 30 тис. відеокамер. Але поки їх не більше сотні на аварійних ділянках. Найбільше у Києві та області – понад 50 камер автоматично фіксуватимуть порушення на дорогах, а водії отримуватимуть листи щодо необхідності сплати штрафу за перевищення швидкості.
Сповіщення про штрафи відправлятимуть Укрпоштою, а також в електронний кабінет водія в системі МВС.
Якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, далі порушником займатиметься виконавча служба, яка має право заарештувати майно.