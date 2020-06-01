На дорогах Києва з 1 червня працюють 20 камер автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Зранку комплекси у столиці зафіксуали вже 262 перевищення швидкісного режиму. Ці водії отримають так звані листи щастя зі штрафами. За перевищення швидкості на 20 км та більше – 255 грн, більш ніж на 50 км – 510 грн.

Адреси, де у Києві встановлено камери автоматичної фіксації ПДР:

Вулиця Олени Теліги, 39; Набережне шосе, 4; Дніпровська набережна (перехрестя з вулицею Причальною); Вулиця Братиславська, 18; Чоколівський бульвар, 24; Північний міст (в напрямку лівого берега); Північний міст (в напрямку правого берега) Броварський проспект (в районі метро Лівобережна); Броварський проспект (вулиця Будівельників); Південний міст (в напрямку лівого берега); Південний міст (в напрямку правого берега); Проспект Героїв Сталінграда, 25; Проспект Володимира Маяковського, 56; Проспект Володимира Маяковського, 65; Бульвар Дружби народів, 27; Бульвар Дружби народів, 36; Столичне шосе, 58 (у напрямку Києва); Столичне шосе, 58 (у напрямку Обухова); Харківська площа/проспект Миколи Бажана; Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

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Фото- та відеофіксація порушень ПДР запрацювала в Україні з 1 червня. Терміни запуску системи переносили кілька разів, востаннє – через карантин.

Система розрахована на обробку даних з 30 тис. відеокамер. Але поки їх не більше сотні на аварійних ділянках. Найбільше у Києві та області – понад 50 камер автоматично фіксуватимуть порушення на дорогах, а водії отримуватимуть листи щодо необхідності сплати штрафу за перевищення швидкості.

Сповіщення про штрафи відправлятимуть Укрпоштою, а також в електронний кабінет водія в системі МВС.

Якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, далі порушником займатиметься виконавча служба, яка має право заарештувати майно.