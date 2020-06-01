PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Де у Києві встановлено камери автоматичної фіксації ПДР (АДРЕСИ)

На дорогах Києва з 1 червня працюють 20 камер автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Зранку комплекси у столиці зафіксуали вже 262 перевищення швидкісного режиму. Ці водії отримають так звані листи щастя зі штрафами. За перевищення швидкості на 20 км та більше – 255 грн, більш ніж на 50 км – 510 грн.

Адреси, де у Києві встановлено камери автоматичної фіксації ПДР:

  1. Вулиця Олени Теліги, 39;
  2. Набережне шосе, 4;
  3. Дніпровська набережна (перехрестя з вулицею Причальною);
  4. Вулиця Братиславська, 18;
  5. Чоколівський бульвар, 24;
  6. Північний міст (в напрямку лівого берега);
  7. Північний міст (в напрямку правого берега)
  8. Броварський проспект (в районі метро Лівобережна);
  9. Броварський проспект (вулиця Будівельників);
  10. Південний міст (в напрямку лівого берега);
  11. Південний міст (в напрямку правого берега);
  12. Проспект Героїв Сталінграда, 25;
  13. Проспект Володимира Маяковського, 56;
  14. Проспект Володимира Маяковського, 65;
  15. Бульвар Дружби народів, 27;
  16. Бульвар Дружби народів, 36;
  17. Столичне шосе, 58 (у напрямку Києва);
  18. Столичне шосе, 58 (у напрямку Обухова);
  19. Харківська площа/проспект Миколи Бажана;
  20. Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

ЧитайтеЩо буде, якщо не сплатити штраф за порушення ПДР в Україні

Фото- та відеофіксація порушень ПДР запрацювала в Україні з 1 червня. Терміни запуску системи переносили кілька разів, востаннє – через карантин.

Система розрахована на обробку даних з 30 тис. відеокамер. Але поки їх не більше сотні на аварійних ділянках. Найбільше у Києві та області – понад 50 камер автоматично фіксуватимуть порушення на дорогах, а водії отримуватимуть листи щодо необхідності сплати штрафу за перевищення швидкості.

Сповіщення про штрафи відправлятимуть Укрпоштою, а також в електронний кабінет водія в системі МВС.

Якщо штраф не буде сплачено протягом 30 днів, далі порушником займатиметься виконавча служба, яка має право заарештувати майно.

Джерело: Патрульна поліція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка