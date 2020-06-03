Верховна Рада України може встановити мораторій на стягнення штрафу з власників нерозмитнених авто з Європи.

На сайті парламенту з’явився відповідний законопроект №3542 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування.

Згідно з цим проектом закону, пропонується встановити мораторій на стягнення, що визначені ст. 121 Кодексу про адміністративні порушення, за виконавчими провадженнями, які відкриті на підставі постанов про притягнення водіїв євроблях до адміністративної відповідальності.

Читайте: Ветеранам дозволять пільгове ввезення авто з-за кордону – законопроект

Законопроект розроблено з метою надання можливості власникам, які ввезли авто з Європи завершити митні формальності впродовж 180 днів з моменту ухвалення цього закону без застосування до них штрафних санкцій.

Народні депутати зазначили, що цей законопроект створить передумови для розмитнення євроблях, ввезених раніше та митну територію України.

Також він сприятиме комплексному врегулюванню питання доступності для українців як нових, так і недорогих вживаних автомобілів з метою врахування інтересів усіх верст населення країни.

Євробляхи в Україні

З початком 2020 року ввели штрафи для власників євроблях. За невчасне розмитнення такого автомобільного транспорту штраф становить до 170 тис. грн. Окрім цього, ще 34 тис. грн сплачується за використання транспортного засобу у комерційних цілях.

Наприкінці літа 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, за невчасне нерозмитнення авто з Європи накладалися штрафи.

Проте у вересні того ж року парламент відстрочив їх на три місяці.

У жовтні власники євроблях під Радою влаштували мітинги, заплановані для того, щоб влада зробила доступним розмитнення авто. Активісти АвтоЄвроСили вимагали знизити акциз та ставки.

У грудні Рада внесла зміни до Митного кодексу, згідно з якими українців поки не карали підвищеними штрафами за нерозмитнені вчасно авто з єврономерами, а також транспорт із перевищенням терміну транзиту.

До 31 грудня 2019 року застосовували штраф у розмірі 8 500 грн і 17 тис. грн відповідно.