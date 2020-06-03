Податок на продаж авто в Україні - як його зростання вплине на ринок

В Україні з 23 травня набрали чинності зміни до Податкового кодексу, які регламентують зростання податку під час продажу автомобілів. Йдеться про законопроект №1210.

Згідно з ним, змінюється податок на продаж легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів та причепів протягом року:

0% – під час продажу першої одиниці;

5% + 1,5% військового збору – під час продажу другої одиниці;

18% + 1,5% військового збору – під час продажу наступних одиниць авто.

Крім того, під час продажу автобуса або вантажівки варто оплатити податок у розмірі 5%.

Як зміниться авторинок в Україні

– Тут великі ризики, що ринок буде коригуватися, а ось в який бік, будемо дивитися. Через зниження купівельної спроможності і зростання податків ринок буде чинити опір. Він ховатиметься в тінь. Крім того, зараз ціни на автомобілі просаджуються через низьку купівельну здатність. Звідки платити ці податки? – розповідає голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу міста Києва Руслан Соболь.

Раніше перший продаж автомобіля протягом року не обкладався податком, а з кожної наступної угоди необхідно було заплатити 5%.

– У цьому бізнесі задіяно дуже багато людей. Це великий ринок у 40-мільйонній країні. Так, не такий великий, як у Німеччині чи США, але все-таки. У цьому бізнесі задіяно дуже багато людей. Всього 5%, але держава їх отримувала. Однак 18% навряд чи всі платитимуть, ба більше, в тих умовах, в яких ми зараз живемо, – зазначає Руслан Соболь.

За його словами, звичайно, є ті, хто заплатить такий відсоток, однак вони будуть в меншості. Тому ринок ще більше піде в тінь.

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– У нас в нормальний час культура сплати податків страждала. Ми тільки розвиваємося в цьому питанні. І це у ті часи, коли можна було спрогнозувати економіку, доходи, ринок. То зараз ми тільки скочуємося в рецесію. Це лише початок шляху. Ми відчуємо ефект цих двох місяців, які країна просиділа під замком, у жовтні-листопаді 2020 року. Ось тоді ми всі наслідки відчуємо повною мірою, – зазначає фахівець.

Він додав, що тоді держава може не побачити очікувані надходження податків, зокрема 18% від продажу авто. Однак легальних способів уникнути сплати високих податків не існує.

– Якщо навіть ви реєструєте підприємство, зокрема ПП, то вас це не звільняє від сплати 18% податку. Багато перекупників хотіли б зареєструватися і працювати легально, але якби це якось вливало на фінансові показники, – розповідає голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу міста Києва.

За його словами, якби держава дала можливість легально продавати авто, нехай зі сплатою податку у 5%, ЄСВ, військового збору і внесків до Пенсійного фонду, то це більше б посприяло виходу ринку з тіні і дало б значні надходження до бюджету.

Продаж авто в Україні

Карантин обвалив вітчизняний авторинок – продаж нових автомобілів впав до 50%. Все через зниження доходів українців під час пандемії. Громадяни придбання коштовних речей відклали до кращих часів.

А от через проблеми з громадським транспортом авто з пробігом навпаки – користуються попитом. До того ж ціна на них помітно впала.

Євгенія Шапоренко