Купівля авто із США вигідна, особливо в умовах пандемії, через яку ціни значно впали. Однак займатися цим питанням самостійно – справа ризикована. Причина в нюансах як під час аукціону, так і щодо самих автомобілів.

Тому купівлю авто із США краще довірити компаніям-посередникам, а не перекупникам.

Про це Фактам ICTV розповів засновник Alpha Cars Сергій Вітвіцький.

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Для тих, хто не знає, то всі авто із США – після ДТП. Однак американський аукціон досить прозорий. Тобто подивившись у базі, можна дізнатися всю історію машини, коли вона була в аварії, як і що в ній ремонтувалося.

Які автомобілі краще не купувати з США

Сергій Вітвицький зазначає, що потрібно уникати машин, які були затопленими або довгий час перебували під впливом вологи.

– Я не працюю з утоплениками. Коли вони приїжджають до нас, то такі авто зацвітають у салоні. Це одразу кілька ризиків: дорогий ремонт всього салону, друге – повністю несправна електрика. Наприклад, під час руху щось закоротить, а це загрожує ДТП, – розповідає Вітвіцький.

Крім того, важлива погода в регіоні, в якому ви купуєте автомобіль. За словами експерта, найоптимальніші – це Флорида і Каліфорнія.

– Якщо у машини щось розбите: бокове скло або панорамний дах, то потрібно дивитися, чи були дощі або стихійні лиха у цьому регіоні. Це все відстежується. Наприклад, авто потрапило на аукціон в березні, а ми його купили в червні. За цей час потрібно подивитися, чи були якісь зміни у погоді, – розповідає Сергій Вітвіцький.

У кого краще не купувати авто

За його словами, краще не довіряти американським перекупникам.

– Не можна купувати авто у третіх осіб, лише у страхових або прокатних компаній, автоклубів, – розповідає експерт.

Коли американський водій потрапляє в ДТП, то через дві години приїжджає страхова і забирає на евакуаторі авто. Потім компанія вирішує – ремонтувати його чи віддати гроші, як компенсацію.

– Тобто вони ремонтують авто спочатку без наміру його продати. А дилери продають різні машини. Можуть щось підварити, закрити побиті частини авто і виставити на торги. До слова, у Tesla часто знімають батареї, – зазначає експерт.

Авто з США на аукціоні

У сюжеті Фактів ICTV вже розповідалося докладніше про аукціон авто із США, ціну, а також про найпопулярніші та найрентабільніші марки машин.

Купувати краще не у приватних перекупників, а у компаній-посередників. Вони самі займаються торгами на аукціонах й одразу порахують вартість авто з ремонтом, транспортуванням та іншими витратами.

За свої послуги компанії-посередники відсоток не беруть. Ціна зазвичай фіксована – близько $700.