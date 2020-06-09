Тест-драйв Nissan Navara: пікап в українських умовах

Nissan Navara в найпростішій комплектації Tekna з дизельним двигуном об’ємом 2,3 літра (163 к. с.) і 6МКПП обійдеться в $36,8 тис.

До нас на тест потрапив Nissan Navara в максимальній комплектації PLATINUM NEW Tekna з дизельним двигуном об’ємом 2,3 літра (190 к. с.), 7АКПП і вартістю $43,7 тис.

Салон Nissan Navara виконаний з якісних матеріалів, а відверто дешевих рішень, які властиві утилітарним автомобілям, я тут не побачив.

У Nissan Navara шкіряний салон, добротний пластик та якісна збірка.

У нашій комплектації були встановлені безключевий доступ в салон, двозонний клімат-контроль та передні сидіння з підігрівом.

Панель приладів в Nissan Navara аналогова, але з кольоровим екраном бортового комп’ютера. Тут все просто і зрозуміло.

На кермо винесені керування телефоном, мультимедіа та круїз-контролем. Проте дизайн керма дещо застарілий, як на мене.

Наприклад, в Nissan Qashqai/X-Trail воно виглядає більш сучасним і привабливим.

На центральній консолі знаходиться дисплей оновленої мультимедійної системи NissanConnect, яка тепер підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Якщо говорити про практичність салону, то, як на мене, забагато глянцевого пластику на центральній консолі, на якому накопичується пил і помітні відбитки пальців.

Другий ряд сидінь без особливих зручностей , тут обмежена кількість місця та солдатська посадка, але родзинки тут все ж є.

Наприклад, диван можна підняти, закріпити його за спинку та перевозити там своїх домашніх улюбленців.

Також під диваном є ніші для зберігання корисних речей.

Вантажний відсік

Окрім якостей позашляховика, у пікапа є ще й додаткова перевага – перевезення габаритного вантажу.

Кузов пікапа дозволяє перевозити як всілякі елементи активного відпочинку, так і робочий інвентар. Якщо ж кузова виявиться замало, тоді можна сміливо розраховувати на причіп.

Вантажопідйомність Nissan Navara складає трохи більше тонни, а максимально допустима вага для буксирування – 3,5 тис. кг.

Пікап у місті

Тестовий Nissan Navara оснащений дизельним двигуном 2,3 літра (190 к.с. / 450 Нм), 7АКПП і повним приводом.

Дизельний двигун з двома турбінами забезпечує відмінною тягою та запасом потужності.

Витрати палива в змішаному циклі (місто-передмістя) за час тест-драйву у мене становив 8,8 л/100 км. Для пікапа таких розмірів – відмінні показники. Серед сильних сторін – багатоважільна, пружинна задня підвіска Nissan Navara, завдяки якій пікап став більш комфорнтним.

Якщо говорити про зручність використання Nissan Navara в місті з вузькими проїздами, заторами та відсутністю паркувальних місць, то, звичайно, є нюанси. Якби не система кругового огляду, то сивого волосся на моїй голові стало б набагато більше.

Камери дозволяють без проблем контролювати габарити пікапа і позбавляють зайвих переживань.

Позашляхові якості

Nissan Navara – класичний позашляховик з рамною конструкцією кузова, повним приводом PART-TIME і кліренсом 223 мм.

За допомогою селектора ви можете вибрати один з трьох режимів повного приводу.

2WD – режим руху на задньому приводі, який підійде для поїздок по містомаботрасою

4WD High – режим повного приводу для легкого бездоріжжя, яке в Україні трапляється навіть безпосередньо в містах.

4WD Low – режим повного приводу, який знадобиться у важких погодних умовах або на серйозному бездоріжжі.

Nissan Navara поза асфальтованими дорогами відчуває себе, як риба у воді. І якщо ми згадали про воду, то цей пікап здатний долати брід глибиною 600 мм.

Бездоріжжя, піщані стежки, бруд і болото – стихії Nissan Navara.

Підсумок

Nissan Navara – роботяга та любитель активного відпочинку. Він послужить відмінним помічником як в полях, так і на полюванні.

Завдяки сучасним системам на Nissan Navara буде цілком комфортно пересуватися в місті, але не варто забувати про його стихії. Набагато комфортніше він почувається далеко від міської суєти і заторів.

Вирішувати, як завжди, вам.











































































































Тест-драйв Nissan Navara: пікап в українських умовах / 27 фотографий

Олесь Куниця