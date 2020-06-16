Позашляховики більш небезпечні для пішоходів, ніж легковики – дослідження

Позашляховики частіше вбивають та завдають серйозніших травм пішоходом, ніж легковики.

Про це заявили автори дослідження, опублікованого у вівторок Інститутом страхування безпеки дорожнього руху США.

Внаслідок аварії з традиційним позашляховиком решітка б’є в таз або грудну клітку пішохода, передаючи більше енергії тілу людини, показало дослідження 79 ДТП у трьох американських містах.

Позашляховики та кросовери, як правило, є більшими та важчими за легкові автомобілі, а також мають більш гострі кути.

Також великі авто мають більш високий центр ваги, що може зробити керування менш стабільним, ніж у традиційному седані.

Водночас експерти вважають, що необхідно провести більше досліджень на цю тему.

Читайте: 12 разів перевищив швидкість: камери відеофіксації виявили серійного порушника

Безпека автомобілів у XXI столітті

Сучасні машини можуть гальмувати та керуватися самостійно, щоб допомогти уникнути ДТП або – якщо аварія неминуча – зменшити її тяжкість.

Компанія Volvo стала піонером нових технологій безпеки та першою розробила автоматичне гальмування в аварійному режимі.

Остання безпекова новація Volvo викликала суперечки, коли компанія ввела обмеження швидкості 180 км/год для усіх своїх нових автомобілів. Станом на 2020 рік усі нові Volvo обмежені максимальною швидкістю 180 км/год.

Джерело: IIHS