Позашляховики більш небезпечні для пішоходів, ніж легковики – дослідження

Позашляховики частіше вбивають та завдають серйозніших травм пішоходом, ніж легковики.
Про це заявили автори дослідження, опублікованого у вівторок Інститутом страхування безпеки дорожнього руху США.
Внаслідок аварії з традиційним позашляховиком решітка б’є в таз або грудну клітку пішохода, передаючи більше енергії тілу людини, показало дослідження 79 ДТП у трьох американських містах.
Позашляховики та кросовери, як правило, є більшими та важчими за легкові автомобілі, а також мають більш гострі кути.
Також великі авто мають більш високий центр ваги, що може зробити керування менш стабільним, ніж у традиційному седані.
Водночас експерти вважають, що необхідно провести більше досліджень на цю тему.
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Безпека автомобілів у XXI столітті
Сучасні машини можуть гальмувати та керуватися самостійно, щоб допомогти уникнути ДТП або – якщо аварія неминуча – зменшити її тяжкість.
Компанія Volvo стала піонером нових технологій безпеки та першою розробила автоматичне гальмування в аварійному режимі.
Остання безпекова новація Volvo викликала суперечки, коли компанія ввела обмеження швидкості 180 км/год для усіх своїх нових автомобілів. Станом на 2020 рік усі нові Volvo обмежені максимальною швидкістю 180 км/год.
Джерело: IIHS