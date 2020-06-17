Перший технічний огляд особистих автомобілів повинен проводитися через чотири роки після першого використання, а потім – кожні два роки.

Для таксі і комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації.

Право техогляду отримують не тільки держоргани, а й приватні компанії, які отримали сертифікат від держави.

Процедура техогляду буде відбуватися за допомогою відеофіксації.