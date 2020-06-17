Коли треба проходити перший техогляд ?
Перший технічний огляд особистих автомобілів повинен проводитися через чотири роки після першого використання, а потім – кожні два роки.
Для таксі і комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації.
Право техогляду отримують не тільки держоргани, а й приватні компанії, які отримали сертифікат від держави.
Процедура техогляду буде відбуватися за допомогою відеофіксації.
Які штрафи за протермінований техогляд?
Штрафи за несвоєчасний техогляд збільшать з 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів (з 340 грн до 1,7 тис. грн)
Хто контролює своєчасність техогляду?
Контроль за дотриманням нових вимог покладається на Національну поліцію.
У планах Кабміну дозволити проводити технічний огляд приватним компаніям. Усі дані стікатимуться до Бюро безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Він буде стежити за виконанням процедури техогляду.
Що стане обов’язковим в авто?
Ті, хто перевозять пасажирів, повинні обладнати свої транспортні засоби тахографами, які реєструють швидкість, режим роботи та відпочинку водіїв і членів екіпажу.
На міжнародних рейсах пристрої для обмеження швидкості повинні бути встановлені до 1 липня 2019 року, а на внутрішніх перевезеннях – до 1 січня 2020 року.
Що робити, якщо в мене документ старого зразка?
Якщо власник транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, отримав бланк протоколу ОТК до набуття чинності змін, він зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення терміну його дії.