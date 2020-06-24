Станом на 18.00 24 червня на дорогах Києва спостерігаються 8-бальні затори.

На карті Google видно, що бульвар Дружби народів практично зупинився – від станції метро Либідська і майже до самого мосту Патона. Причина – дві аварії.

Бордовим кольором позначено також ділянку бульвару Лесі Українки від станції Печерської до Печерського мосту. Тут теж ДТП.

Традиційна тянучка спостерігається і на Південному мосту з боку правого берега.

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Дуже складно нині дістатися лівого берега у районі Північного мосту. Тут сталися дві ДТП: на проспекті Степана Бандери і на самому мосту.

На проспекті Перемоги затори на окремих ділянках. Найскладніший відрізок шляху між станціями метро Нивки та Шулявська.

На Сирці тягучка на вулиці Стеценка. Тут було ДТП.

Великий затор утворився на вулиці Новокостянтинівській.

Ускладнено рух у районі Набережного шосе.

Штрафи за порушення ПДР в Україні

За перевищення швидкості є два види штрафу: на більш ніж 20 км/год. – 255 грн, на понад 50 км/год. – 510 грн.

Якщо оплатити його протягом 10 днів після отримання постанови, сума зменшується на 50%.

За кермування авто у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння – штраф в 10,2 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік.

Якщо водій знову сів за кермо у такому стані протягом року – штраф 20,4 тис. грн і позбавлення прав на три роки.

Водій, який двічі притягувався до відповідальності за статтею 130 КУпАП, сплачує 40,8 тис. грн штрафу.

Джерело: Google Maps