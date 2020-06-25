Компанія Geely в онлайн-режимі показала нову модель семимісного позашляховика HaoYue. У Китаї його вартість становить $17 тис.

За своїми розмірами автомобіль схожий до Toyota Highlander. Його заявлений дорожній просвіт становить 190 мм, колісна база – 2 815 мм.

Новий двигун Geely 1,8TD потужністю 184 к/с працює в парі з роботизованою семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.

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За умови складених крісел, об’єм багажника досягає 2 360 літрів. Це дозволяє перевозити великогабаритний вантаж.

Всі сидіння у Geely HaoYue, зокрема і задні, регулюються у восьми положеннях. Таке планування салону дозволяє комфортно почуватися навіть високим пасажирам.



















Geely показала новий позашляховик HaoYue – характеристики і ціна / 5 фотографий

У топ-версіях авто є матричні фари, панорамний дах, камери кругового огляду, проекційний дисплей, автопаркувальник, адаптивний круїз-контроль, іонізатор повітря і низка електронних помічників.

Нещодавно компанія Lamborghini також презентувала новинку. Новий задньопривідний Huracan EVO RWD Spyder створений для гурманів спорткарів.

Дах авто за 17 секунд прибирається так, що, здається, його взагалі немає. Тому автолюбителі можуть сповна насолодитися фірмовим гарчанням двигуна.

Джерело: Geely

Фото: Geely