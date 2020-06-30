Станом на 19.00 30 червня на дорогах Києва спостерігаються 7-бальні затори.

Нині складна ситуація в районі Північного мосту, оскільки тут ведуться дорожні роботи і сталося дві ДТП – на проспекті Степана Бандери і вулиці Богатирській.

Сильно ускладнено рух на Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

Складна ситуація і в районі Печерського мосту. Великий затор з боку бульварів Дружби народів та Лесі Українки.

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Тянучка спостерігається біля Південного мосту. Тут затори на Столичному шосе та Саперно-Слобідській.

На проспекті Перемоги найскладніша ділянка від станції метро Нивки до Політехнічного інституту.

Штрафи за порушення ПДР в Україні

В Україні є два штрафи за перевищення швидкості: 255 грн (перевищення на більш ніж 20 км/год) і 510 грн (на більш ніж 50 км/год).

За керування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння – 10,2 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік.

Якщо водій знову сів за кермо в такому стані протягом року – 20,4 тис. грн,а права заберуть на три роки.

Джерело: Google Maps