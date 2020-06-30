Тест-драйв Peugeot 508: кохання з першого погляду

Факти ICTV вирішили дізнатися, чим же цей француз зміг завоювати звання Легковий автомобіль року 2020 в Україні.

Peugeot 508 в базовій комплектації Active коштує $30 тис. За ці гроші ви отримуєте автомобіль з дизельним двигуном 1,5 л і 8-АКПП.

Peugeot 508 в топовій комплектації GT- Line обійдеться приблизно в $38 тис. У цій версії ви отримаєте автомобіль з дизельним двигуном об’ємом 2,0 л і 8-АКПП.

Як і годиться, у нас на тест-драйві побувала максимальна версія фастбека Peugeot 508 .

Дизайн

Зовнішність – козир Peugeot 508. Як на мене, складно знайти людину, якій би не сподобалася футуристична зовнішність в комбінації з кузовом фастбек.

Peugeot 508 – збалансований і наповнений родзинками автомобіль. Вся його привабливість криється в деталях, таких як світлодіодні ікла на кормі, безрамні вікна й тоновані задні ліхтарі.

Салон

Інтер’єр Peugeot 508 не менш цікавий, ніж зовнішній дизайн. Почнемо з сидінь, які виконані з преміальної шкіри Nappa. Сидіння переднього пасажира оснащені висувними підколінними подушками і функцією масажу.

Вставки з натурального дерева додають певного шарму інтер’єру француза.

Повністю цифрова приладова панель втоплена вглиб торпедо і піднята над рульовим колесом. Завдяки такій комбінації, кермо не перекриває огляд, а сам щиток знаходиться на рівні очей водія.

Рульове колесо трохи лякає своєю концептуальною формою, яка більше нагадує авіаційний штурвал, але вже через годину перебування за кермом Peugeot 508 ви відчуєте всі переваги такої конструкції.

Нотки авіації зустрічаються і в інших елементах салону, таких як кнопки у вигляді тумблерів і селектора КПП, який нагадує джойстик з кабіни пілота.

Всі прилади орієнтовані на водія, а такий стиль компонування французи назвали I- Cockpit.

На центральній консолі знаходиться 8-дюймовий дисплей, за допомогою якого проводиться керування медіа і системами комфорту в Peugeot 508.

Система підтримує Apple CarPlay, MirrorLink і Android Auto. Це сучасно, зручно і має бути вже в базі кожного автомобіля, як на мене.

Управління клімат-контролем сенсорне і проводиться через той же дисплей. Це, я вважаю, не дуже зручне рішення, особливо коли потрібно змінити температуру на ходу. Кнопки знайти наосліп набагато легше, а ось потрапити в потрібну точку сенсорного екрану важкувато.

Аудіосистема FOCAL – мед для вух. Ось за таку втіху французи варті гарних слів.

У 508 також є і бездротова зарядка для телефону, що порадує власників сучасних гаджетів, які підтримують цю функцію.

Спереду місця достатньо, чого не скажеш про другий ряд сидінь. Місця дійсно дещо бракує, особливо простору над головою. Зі зростом 1,87 см вже відчуваєш певний дискомфорт. Місця для ніг також не дуже багато. Все це, звичайно ж, залежить від комплекції пасажирів.

Позаду є вхід USB для підзарядки і підлокітник з підстаканниками. Тут без масажів, висувних подушок і бездротових зарядок.

Багажник досить місткий (487 л), а кришка оснащена електроприводом.

Динаміка

Peugeot 508 оснащений дизельним двигуном об’ємом 2,0 л з потужністю 180 л. с. і 8-АКПП від виробника Aisin .

Француз відмінно відчуває себе на дорозі, а водій завжди може розраховувати на тяговитий дизельний двигун з максимальним крутним моментом 400 Нм.

Витрати палива в місті у нас виходили близько 8,5 л на 100 км.

Підвіска виявилася збитою, але не жорсткою. Незважаючи на 18-дюймові диски і низькопрофільні шини, Peugeot 508 без особливих втрат в комфорті долає українські “автобани”.

Окрім опцій комфорту, Peugeot 508 непогано запакований технологіями з безпеки.

Крім всім відомих функцій, таких як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху, є й дещо незвичайне – інфрачервона камера нічного бачення.

Ця камера дозволяє моніторити простір перед автомобілем, розпізнавати живі об’єкти і сигналізувати про це водієві. Штука зручна, особливо в неосвітлених провулках і на заміських трасах.

Підсумки

Peugeot 508 – автомобіль емоція. У ньому відмінно поєднується неабиякий дизайн і сучасний набір опцій, який здатний здивувати навіть власників авто преміальних марок.

Є нюанси з оглядом, простором у салоні, дещо гуркітливим двигуном, але виконання та шарм Peugeot 508 перекривають це.

Вирішувати, як завжди, вам.























































































































Тест-драйв Peugeot 508: кохання з першого погляду / 30 фотографий

Олесь Куниця