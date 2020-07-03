МВС пропонує арештовувати п’яних водіїв на 15 діб

Міністерство внутрішніх справ вважає за доцільне карати адміністративним арештом строком до 15 діб водіїв, які вже мають штраф за водіння у нетверезому стані, але знову вирішать сісти за кермо напідпитку.

Також у відомстві за те, щоби повернути відповідальність за керування транспортними засобами у нетверезому стані до адміністративних правопорушень.

У середньому на процедуру оформлення кримінального проступку правоохоронці витрачають втричі більше часу, пояснюють у МВС.

Про це йдеться у законопроекті №3314, який підтримує МВС.

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Судимість для п’яних водіїв та більші штрафи

З 1 липня в Україні водіння у нетверезому стані кваліфікується як кримінальний злочин. Судимість загрожує водієві, навіть якого вперше спіймають за кермом напідпитку.

Також після першого такого правопорушення у водія заберуть права.

Крім того, збільшено штрафи для покарання тих, хто ризикне їхати п’яними.

За першого порушення — від 17 тис. до 34 тис. грн плюс позбавлення права керувати транспортним засобом на термін до 3 років;

За повторного правопорушення – штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Скільки людей їздить в Україні п’яними

За 2019 рік поліцейські оформили й направили до суду 115 тис. протоколів про керування транспортом у стані сп’яніння.

А за шість місяців 2020 року оформлено вже 67 692 протоколів, що значно більше, ніж на аналогічний період минулого року.