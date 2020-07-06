Тест-драйв DS 7 Crossback: альтернатива для президента?

DS Automobiles входить до складу альянсу PSA, а сам бренд DS раніше випускався під шильдиком Citroen. Тепер це самостійний бренд, з яким французи хочуть скласти конкуренцію лідерам преміального сегмента.

Одним з найпопулярніших фактів, який зустрічається практично у всіх в матеріалах про DS7 Crossback, є наявність цієї моделі в гаражі президента Франції.

Спробуємо дізнатися, чим же DS7 Crossback зачепив французького лідера.

Ціни на DS7 Crossback стартують з позначки $41,8 тис., а максимальна версія, котра побувала у нас на тесті, коштує близько $50 тис.

Для нашого ринку доступний один дизельний двигун об’ємом 2,0 л, що працює в парі з 8-АКПП.

Дизайн

Силует кросовера досить звичний і без вигадливих форм, але якщо звернути увагу на деталі, то тут є на що задивитися.

Перше, що кидається в очі при вигляді DS7 Crossback – діодна оптика з трьома рухомими кристалами.

Активація цієї оптики окремий процес, який заворожує, особливо в темну пору.

Позаду також родзинка в оптиці – світлодіодні ліхтарі з 3D-ефектом, малюнок яких схожий на луску вогнедишного дракона.

Салон

Ось в салоні DS7 Crossback і починаєш розуміти, чому ж Еммануель Макрон вибрав саме цей варіант.

Усередині все виконано з преміальних матеріалів, що відчувається навіть в найдрібніших деталях. Кожна кнопка продумана і виконана з тактильно приємних матеріалів, до яких рука сама тягнеться. Шкіра Nappa на торпедо, алькантара, алюмінієві кнопки – все це про DS7 Crossback.

Звичайно ж в DS7 Crossback безключевий доступ, а при натисканні на кнопку пуску двигуна дуже елегантно виїжджає годинник. Виглядає, безсумнівно, дорого.

В салоні ви зустрінете два величезних цифрових дисплея з діагоналлю 12 дюймів.

Один з них виконує функцію панелі приладів, у якої є кілька варіантів виконання.

Другий дисплей відповідає за функції комфорту і мультимедіа.

Зазначу, що обидва дисплея з відмінною графікою.

У DS7 Crossback є Apple CarPlay, MirrorLink і Android Auto , що дозволяє інтегрувати ваш смартфон з системою автомобіля. Також є і бездротова зарядка.

Керування клімат-контролем також знаходиться в меню мультимедійного дисплея.

У DS7 Crossback встановлена преміальна аудіосистема Focal Electrа, яка порадує вас своїм насиченим, якісним звучанням.

Між водієм і переднім пасажиром розташований тунель, на якому знаходиться панель керування склопідйомниками і замками дверей з алюмінієвих кнопок. Рішення неоднозначне, адже позначки на кнопках погано зчитуються, проте виглядає все естетично.

На додаток, у водія і переднього пасажира є функції масажу і висувні підколінні подушки, а ось підігріву керма немає.

Позаду місця вдосталь, є своя панель керування клімат-контролем, вхід USB і електрорегулювання спинки сидінь. Комфортно, затишно і також відчувається преміум-клас.

Об’єм багажника становить 628 л, а його дверцята оснащені електроприводом.

Динаміка

DS7 Crossback оснащений дизельним двигуном об’ємом 2,0 л з потужністю 180 к. с. і 8-АКПП.

До 100 км/год здатний розігнатися за 9,4 с, а витрати палива вас неодмінно потішать. У нас на тест-драйві показники були близько 7,5 л в змішаному циклі.

DS7 Crossback – передньопривідний кросовер , але з системою Grip Control, яка дозволяє вибрати режим в залежності від покриття, погоди і пристосовує роботу двигуна, КПП і ESP.

Однією з фішок француза є система управління жорсткістю амортизаторів, яка реалізована за допомогою камери, яка зчитує дорожнє покриття перед автомобілем і готує підвіску до нерівностей.

У DS7 Crossback , як і годиться, є адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху, а також інфрачервона камера нічного бачення.

Таку ж функцію ми зустрічали під час тест-драйву Peugeot 508.

Камера моніторить простір перед автомобілем, розпізнає живі об’єкти і маркерами їх виділяє, а за необхідності додатково сигналізує водієві про небезпеку.

Також варто відзначити і оптику, яка крім гарного виконання також наділена чималим функціоналом. Система побудована на основі світлодіодних ламп з трьома модулями, які можуть рухатися.

У темну пору доби, фари автоматично налаштовують довжину і ширину світлового променю в залежності від дорожньої ситуації та швидкості.

Підсумки

DS7 Crossback – щось нове в сегменті преміум і з досить прийнятним цінником. Це аж ніяк не нудний автомобіль, який виконаний у своєрідному стилі, але недооцінити його начинку неможливо.

Вирішувати, як завжди, вам.



























































































































Тест-драйв DS 7 Crossback: альтернатива для президента? / 31 фотографий

Олесь Куниця