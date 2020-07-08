PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Рух на мосту Метро відновлено: у Києві зменшуються затори (КАРТА)

Оновлено 11.25. Київавтодор повідомляє, що поліція стримує мітингувальників на тротуарі, тому рух транспорту відновлено.

Вранці у Києві на мосту Метро утворилися значні затори, кілька десятків людей перекрили рух.

– Люди перекрили дорогу. Рух ускладнений. Затори від метро Чернігівська. Заздалегідь плануйте свій маршрут, – йдеться в повідомленні.

Люди вимагали, щоб їм добудували квартири.

ЧитайтеКабмін змінив ПДР: таксі дозволили рух у смугах для маршруток

Також за даними карти Google Maps, рух транспорту ускладнений від Набережного шосе до Броварського проспекту поблизу мосту.

  • Затори у Києві: яка ситуація на дорогах 8 липня (КАРТА)
  • Затори у Києві: яка ситуація на дорогах 8 липня (КАРТА)
  • Затори у Києві: яка ситуація на дорогах 8 липня (КАРТА)
  • Затори у Києві: яка ситуація на дорогах 8 липня (КАРТА)
Рух на мосту Метро відновлено: у Києві зменшуються затори (КАРТА) / 2 фотографии

Штрафи за порушення ПДР в Україні

В Україні є два штрафи за перевищення швидкості: 255 грн (перевищення на більш ніж 20 км/год) і 510 грн (на більш ніж 50 км/год).

За керування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння – 10,2 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік.

Якщо водій знову сів за кермо в такому стані протягом року – 20,4 тис. грн,а права заберуть на три роки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка