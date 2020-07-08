Затори у Києві: яка ситуація на дорогах 8 липня (КАРТА)

Оновлено 11.25. Київавтодор повідомляє, що поліція стримує мітингувальників на тротуарі, тому рух транспорту відновлено.
Вранці у Києві на мосту Метро утворилися значні затори, кілька десятків людей перекрили рух.
– Люди перекрили дорогу. Рух ускладнений. Затори від метро Чернігівська. Заздалегідь плануйте свій маршрут, – йдеться в повідомленні.
Люди вимагали, щоб їм добудували квартири.
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Також за даними карти Google Maps, рух транспорту ускладнений від Набережного шосе до Броварського проспекту поблизу мосту.
Штрафи за порушення ПДР в Україні
В Україні є два штрафи за перевищення швидкості: 255 грн (перевищення на більш ніж 20 км/год) і 510 грн (на більш ніж 50 км/год).
За керування у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння – 10,2 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік.
Якщо водій знову сів за кермо в такому стані протягом року – 20,4 тис. грн,а права заберуть на три роки.