Авто зі США: чому "битки" можуть заборонити та чи безпечні такі машини

Дуже багато людей в Україні, які хочуть заощадити, купують авто зі США.

Адже за ті ж гроші на українському ринку аналогічні машини з Європи значно дорожчі за відновлені в нашій країні машини з Америки. А якщо замовляти авто зі США під ключ, то економія буде ще більшою.

Автобізнесмени вже навіть надають можливість купити невідновлене авто зі США прямо в Україні.

Про популярність авто зі США каже статистика – за перші два квартали 2020 року Україна імпортувала легкових авто та інших транспортних засобів із цієї країни на більш ніж $314 млн.

Але скоро пригнати авто із США може стати не так легко і не так дешево, якщо Кабінет міністрів ухвалить поданий Міністерством внутрішніх справ проект постанови про посилення порядку реєстрації автотранспорту в Україні.

Разом із фахівцем з підбору авто зі США Анатолієм Присяжнюком Факти ICTV розібралися, навіщо в Україні хочуть натиснути на ринок та як автоспеціалісти зможуть до цього адаптуватися.

Що каже проект постанови

Проект постанови Кабміну покликаний заборонити реєстрацію автомобілів, які мають документи, що передбачають списання автомобіля в утиль.

Це змінить правила гри для ринку авто з Північної Америки, де бізнесмени купують транспортні засоби з мінімальними пошкодженнями на страхових аукціонах.

Крім того, за новими правилами для уживаного транспорту необхідно подавати документи про його реєстрацію за кордоном з перекладом із консульських установ МЗС або офіційними органами інших держав.

Позиції МВС і автоекспертів

Відомство пояснює, що так звані битки, які привозять зі США, небезпечні для громадян, так як більшість із них потрапляли в серйозні аварії, де могли отримати серйозні пошкодження. Водночас транспортні засоби можуть мати приховані дефекти, які складно виявити фахівцям.

Зі свого боку автобізнесмени попереджають, що посилення порядку реєстрації автотранспорту скоротить надходження до держбюджету значних коштів за рахунок митних платежів і платежів під час реєстрації авто.

Що таке авто під утилізацію і чи безпечні вони

Це автомобілі, які списані страховими компаніями. Найчастіше страховій вигідніше списати авто, тому що його потім можна вигідно продати на аукціоні. Тому дуже часто можна підібрати практично цілий автомобіль з мінімальними пошкодженнями.

Фахівці з підбору авто зізнаються, що безпека авто, які приїхали зі США, залежить від якості ремонту і від стану автомобіля, який було придбано на аукціоні. Водночас автоексперти з репутацією можуть гарантувати підбір абсолютно безпечного варіанту.

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На які хитрощі йдуть під час ремонту авто зі США

Хитрощів під час ремонту “битків” багато і усі вони пов’язані з економією грошей на роботах і запчастинах, розповів фахівець і додав, що найчастіше на це йдуть самі власники авто, щоб вийшло дешевше.

– Щодо прихованих дефектів, знову ж таки все залежить від фахівця, і навіть якщо щось не зрозуміло, можна завжди замовити перевірку авто на аукціоні, і отримати додаткову інформацію про авто, – сказав Присяжнюк.

Як “битки” продовжать потрапляти в Україну і чи здорожчають авто

Коли картки про утилізацію, які заміняють машинам техпаспорти, розглядатися не будуть, можливо, взагалі не можна буде зареєструвати авто зі США в Україні.

Усе залежить від того, які тайтли МВС прирівняє до статусу утиль.

Тайтли – це документи, з якими продають автомобілі на аукціонах. Фактично – це документи, які кажуть, что транспортний засіб – утиль. Тайтлів є багато видів.

Наприклад, авто, які мають документи Salvage Title/Salvage Certificate, часто продаються в гарному стані і не мають серйозних пошкоджень. У більшості випадків саме з такими документами їдуть автомобілі до України та інших країн Європи.

Після посилення порядку реєстрації автотранспорту “битки” в Україну везтимуть після реєстрації авто в іншій країні. Наприклад, машини будуть переганяти через країни ЄС, де приймають до реєстрації авто з картками Salvage Title/Salvage Certificate.

– Це тягне за собою митні платежі тієї країни, відповідно, це вже не буде так вигідно. Можливо, якісь автомобілі везтимуть, але не так масово, – сказав фахівець із підбору авто.

Так само доведеться додатково витрачатися на документи, через що авто зі США можуть здорожчати.

Висновки

Якщо заборонять реєстрацію авто зі США, то ринок втратить відмінні авто за прийнятні гроші.

Адже вдарений автомобіль можна купити й в Україні та не знати про це – у ньому також можуть бути зламані подушки безпеки або скручений пробіг.

Водночас щодо авто зі США інформацію можна легко перевірити навіть пересічному громадянину, запевняють автоексперти, які доставляють такі машини.

Втім, якщо Кабмін вирішить посилити порядок реєстрації автотранспорту в Україні, авто зі США з ринку не зникнуть, але їхній вибір знизиться, а ціни на машини значно зростуть.

У сюжеті Фактів ICTV вже розповідалося докладніше про аукціон авто із США, ціни, а також про найпопулярніші та найрентабільніші марки машин.