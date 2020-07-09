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Українці стали значно частіше купувати електрокари: топ-5 марок

В Україні в січні-червні 2020 року реєстрація нових і старих електрокарів зросла на 16%, якщо порівнювати з аналогічним періодів минулого року.

Про це повідомляє Федерація роботодавців автомобільної галузі України.

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На позиції лідера закріпився Nissan, який охоплює 39% ринку. На другому місці Tesla (30%), а на третьому Chevrolet (6%). За Volkswagen і Fiat закріпилися на 4 і 5 місці з показником у 5%.

Найпопулярніші моделі електрокарів в Україні:

  1. Nissan Leaf (34%);
  2. Tesla Model S і TESLA Model 3 (по 10%);
  3. Chevrolet Bolt Ev (5%);
  4. Volkswagen е-Golf (4%).

Бюджетний електромобіль

Dacia готує до випуску на європейський ринок повністю електричну машину Dacia Spring. Це буде перший бюджетний електромобіль.

Технічних характеристик обмаль. Відомо лише, що запасу ходу вистачить на 200 км. Схожу машину, але під брендом Renault City K-ZE, концерн уже випускає для китайського ринку.

Фото: Dreamstime

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