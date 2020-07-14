На засіданні 14 липня народні депутати 274 голосами підтримали в першому читанні внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення законодавства в сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом ( №3301).

Документом передбачено посилення кримінальної відповідальність за викрадення автомобіля, знищення ідентифікаційного номера та його подальшу реалізацію.

Зокрема, пропонується за такі правопорушення карати штрафом від 1 000 до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн – 20,4 тис. грн), або ж обмеженням волі на 3-5 років, або позбавленням волі на 3-7 років.

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Нині розмір штрафу за викрадення авто складає від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2 550 грн – 4 250 грн). Або ж загрожують виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років.

У Рівному навесні поліція вдруге затримала 16-річного підлітка, який викрав маршрутний автобус.

Свій вчинок він пояснив тим, що просто хотів покататися.

За скоєння даного злочину хлопцю загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.