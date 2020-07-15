Кросовер Nissan Ariya - характеристики і ціна

Компанія Nissan розширила асортимент фірмових електрокарів і представила кросовер Ariya.

Його особливістю став значний запас ходу на одному заряді АКБ.

Про ключові характеристики кросовера, дизайн, ціну і дату початку продажів, читайте в нашому матеріалі.

До 96 км/год Nissan може розігнатися за 5 секунд – цей показник відповідає рівню лінійки спорткарів Nissan Z.

Компанія планує випускати дві версії кросовера: в одномоторному виконанні потужністю 215 кінських сил і в дводвигуновому e-4ORCE AWD (389 л/с).



















Кросовер Nissan Ariya: характеристики, ціна і дата виходу / 5 фотографий

Також буде два варіанти ємності акумуляторів: 63 і 87 кВт. У максимальній конфігурації запас ходу Ariya складе до 480 кілометрів.

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Крім цього кросовер оснащений технологією, яка розпізнає голоси і передбачає регулярне бездротове оновлення прошивки.

Ціна Nissan Ariya в середині 2021 роки залежно від конфігурації стартує від $40 000. У продаж електрокросовер надійде в Японії, а пізніше вийде на ринки США і Канади.

А ось коли добереться до Європи – поки невідомо.

Електрокари в Україні

В Україні стали значно частіше купувати електрокари. На лідируючій позиції закріпився Nissan, який охоплює 39% ринку.

На другому місці Tesla (30%), а на третьому Chevrolet (6%). За Volkswagen і Fiat закріпилися на 4 і 5 місці з показником в 5%.

Джерело: Nissan