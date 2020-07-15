В Україні запрацює відеофіксація тестів з ПДР – дата

Теоретичні іспити на право керування автомобілем в Україні зніматимуть на відео з 17 липня.

Про те, що нове правило складання іспиту з ПДР запрацює вже в п’ятницю, повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

За його словами, людина, яка складає іспит, не зможе відмовитися від відеофіксації.

Читайте: За водіння напідпитку повинні бути штрафи в 10 разів вищі та довічне – Зеленський

Відеофіксація практичного іспиту

В Україні фіксація практичного іспиту на права працює з 24 грудня 2019 року.

Відеореєстратор, який має бути встановлений у кожному екзаменаційному авто, фіксує ситуацію на дорозі та у салоні машини, коли нею керує людина, яка складає іспит.

Фіксація іспиту, за задумом правоохоронців, має на меті зменшити корупційну складову та дати можливість оскаржити результати іспиту.