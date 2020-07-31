Авто-двійники в Україні: документи, продаж і як визначити

Із запровадженням відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні особливо гостро почала відчуватися ще одна проблема – авто-двійники.

Під це поняття підпадають зазвичай крадені машини, які користуються номерами, документами тих авто, які вже існують.

Максим Захарченко з Києва розповів, що у червні з нього вимагали сплатити штрафи за низку правопорушень. Так, нібито в ніч на 2 червня водій перевищив швидкість на трасі Київ-Одеса біля Глевахи, хоча чоловік у той час мирно спав вдома, а авто перебувало на паркуванні. Ще через два тижні його звинуватили за аналогічне порушення на тій самій дорозі.

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Згодом виявилося, що Україною їздить двійник автомобіля Максима, різниця була лише у VIN-коді та страхуванні.































Авто-двійники в Україні: що робити, якщо вам приходять чужі штрафи / 8 фотографий

Постраждалий розповів, що спочатку написав заяву у районний відділок поліції. Там її прийняли, проте, що робити у такій ситуації не знали, мовляв, цим опікується патрульна поліція.

– Написав заяву на оскарження штрафів з усіма подробицями. Тут мені сказали, що розшуком двійників займаються райвідділки. Передав це працівнику райвідділку, – розповідає Максим Захарченко.

Він додав, що за тиждень після написання заяви розпочали пошук.

– Спочатку мене в Києві зупинили. П’ять машин з’їхалося, 10 поліцейських, 40 хвилин навколо мене та авто ходили. Через годину-дві в Білій Церкві зупинили двійника. Наразі мої штрафи скасовані. Що з двійником не знаю, мабуть, на штрафмайданчику, – зазначив Максим.

Історія стара як світ. Як з’являються авто-двійники

Цікаво, що найчастіше власники двійників навіть не здогадуються, що їздять на незаконному авто і можуть його позбутися в будь-який момент.

Причина – неуважність під час купівлі машини.

Аферисти просто знаходять так званого донора, беруть його дані і звертаються до відповідних органів, яким повідомляють, що, мовляв, втратили документи і потрібно зробити нові. Потім просто заново реєструють необхідні документи на крадене авто, але з даними чужої машини.

Однак, не всі клони крадені, є ще не розмитнені. Шалений потік євроблях в Україні це і демонструє. Адже простіше і дешевше зробити двійника, а не офіційно все реєструвати. Якщо вартість розмитнення 60-70 тис. грн, то зробити двійника у 10 разів дешевше.

Як не купити авто-двійника

Перше, що повинно насторожити – ціна. Адже у крадених речей вона, зазвичай, нижча ринкової.

Якщо вже зважилися на таку купівлю, то не скупіться на експертизу. Зокрема експерт Сервісного центру МВС оглядає авто. Коштує вона недорого, проте спокійніші будете. Зазвичай, частина шахраїв тікає ще на етапі, коли ви запропонуєте її провести.

– Можна встановити в угоні авто чи ні навіть без експерта, це якщо є доступ до бази розшуку авто, – розповідає адвокат Іван Ліберман.

Мені приходять чужі штрафи. Що робити та куди звертатися?

Бувають ситуації, що штраф прийшов не тій людині, бо помилися адресою. Так стається, якщо у людини є тезка.

– Якщо вже прийшов штраф саме на автомобіль, то варто встановити чи передавав власник доручення на право користування чи транспортний засіб разом з техпаспортом, бо довіреність не є обов’язковою. Якщо все так, то йому варто йти до суду та доводити, що його в той час там не було, а транспортний засіб він нікому не передавав, – розповідає адвокат.

Пошуком же двійника мають займатися патрульні, а власнику авто, який отримує чужі штрафи варто йти до адміністративного суду.

Якщо ви проживаєте у місті, то вашим козирем можуть бути камери спостереження, які встановлені на кожному кроці. Якщо ваше авто на них зафіксоване, скажімо, у Дарницькому районі Києва о 22.00, то зрозуміло, що ви не перевищували швидкість у Броварах у цей час.

У поліції ж наголошують, якщо вже навіть вашу провину не доведуть, а штрафи анулюють, то номерні знаки змінити таки доведеться. Коштує така послуга понад 1 тис. грн.

Суд дорожчий штрафу. Чи рентабельно доводити свою невиновність?

– Якщо за людиною правда, то варто йти до суду. Навіть якщо доведеться піти на певні жертви, зокрема фінансові. Чому? Про це мало хто знає, але в Україні існує Єдиний державний реєстр притягнення осіб до адміністративної відповідальності, – розповідає Іван Ліберман.

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Якщо пояснювати просто, то, якщо ви матимете бажання піти до поліції працювати, а у вас ціла купа правопорушень на дорозі. Також водієм у серйозну компанію вас не покличуть.

Такі запити можуть надсилати чиновники, посадовці, депутати, правоохоронці, адвокати.

Так, якщо зібрались у політику, то репутація систематичного правопорушника кар’єри вам не зробить.

Таких прикладів безліч. Крім того, якщо у законі Україні прописано, що діти не відповідають за вчинки батьків, то фактично це правило не працює, коли йдеться про роботу в правоохоронних органах.

Тобто у цьому питанні варто бути далекоглядними, бо доля може повернутися різними боками. І це якщо говорити лише про адміністративні порушення, а не кримінал.

Моє авто виявилося краденим. Автомобіль забере поліція?

Якщо ваше авто виявилося краденим, то значить відбулася свідома або несвідома помилка експерта із Сервісного центру МВС. Не може бути просто, щоб одне авто належало одразу двом особам.

– Якщо написати клопотання про отримання цього транспортного засобу, аби далі його використовувати після проведення всіх необхідних експертиз на відповідальне зберігання, то авто звичайно повернуть, – зазначив адвокат.

Однак є інши варіант. Скажімо, колишній власник, який розшукував свій транспортний засіб, може наполягати на тому, що цей автомобіль має бути речовим доказом у справі.

– Зрозуміло, що на відповідальне користування авто нікому не повернуть до поки не проведуть всі необхідні експертизи і поки не буде вироку суду чи окремої ухвали, щодо того, що робити з авто. І тут може бути таке, що це авто стоятиме на штрафмайданчику місяці, а іноді роки, – заявив Іван Ліберман.

Відеофіксація порушень ПДД

Довгоочікувана система відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала 1 червня. Вона вже “ловить” порушників, які ганяють дорогами на великій швидкості.

Як запрацювала відеофіксація порушень ПДР, а також, що про неї думають водії – читайте на Фактах ICTV.