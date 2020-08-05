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Факти / Lifestyle / Авто

В Україні тепер по-новому розраховуватимуть середньоринкову ціну авто

В Україні змінили методику розрахунку середньоринкової ціни автомобіля, щоб виключити можливість втручання у визначення ціни нового авто.

Згідно з проектом постанови, яку ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 5 серпня, в інформації про ціну нового авто, яку подає ДП Держзовнішінформ до Мінекономіки, обсяг циліндрів двигуна вказується у куб. см і в літрах.

Раніше Вінницький окружний адміністративний суд вказав на можливе втручання у визначення ціни нового авто, якщо обсяг його двигуна вказано в літрах і цей показник вимагає округлення.

Читайте: Авто-двійники в Україні: що робити, якщо вам приходять чужі штрафи

Рекордне зростання продажів нових авто в Україні

Автодилери відзвітували про 15,7% -е зростання продажів нових легкових автомобілів у липні.

За другий місяць літа українці придбали 8,9 тис автомобілів, що стало рекордом на авторинку за весь 2020 рік.

18% серед усіх проданих нових авто – транспортні засоби компанії Renault.

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