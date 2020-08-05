В Україні тепер по-новому розраховуватимуть середньоринкову ціну авто

В Україні змінили методику розрахунку середньоринкової ціни автомобіля, щоб виключити можливість втручання у визначення ціни нового авто.
Згідно з проектом постанови, яку ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 5 серпня, в інформації про ціну нового авто, яку подає ДП Держзовнішінформ до Мінекономіки, обсяг циліндрів двигуна вказується у куб. см і в літрах.
Раніше Вінницький окружний адміністративний суд вказав на можливе втручання у визначення ціни нового авто, якщо обсяг його двигуна вказано в літрах і цей показник вимагає округлення.
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Рекордне зростання продажів нових авто в Україні
Автодилери відзвітували про 15,7% -е зростання продажів нових легкових автомобілів у липні.
За другий місяць літа українці придбали 8,9 тис автомобілів, що стало рекордом на авторинку за весь 2020 рік.
18% серед усіх проданих нових авто – транспортні засоби компанії Renault.