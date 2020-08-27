Honda почне продавати перший електрокар: ціна і характеристики

Японський автомобільний концерн Honda Motor презентував свій перший електрокар. Продаж нового авто розпочнеться 30 жовтня.

Про це повідомили на сайті виробника.

Модель електроавтомобіля має назву Honda e і буде оснащена мотором потужністю 136 чи 154 к. с., залежно від модифікації.

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Акумуляторний блок Honda e представлений літій-іонною батареєю з рідинним охолодженням, який розташованої у підлозі автомобіля, та забезпечує низький центр тяжіння, через що електрокар має правильний розподіл маси пропорцією 50:50.

Батарея електрокара забезпечує запас ходу 200 км циклом WLTP, а для її зарядки можна використовувати як роз’єм змінного струму Type 2, так і швидкий зарядний пристрій постійного струму CCS Combo 2 з потужністю 100 кВт.

Класичних дверних ручок в Honda немає. Ручки задніх дверей вбудовані безпосередньо у сам корпус, передні автоматично висуваються з них, замість бічних дзеркал конструктори вбудували камери.

Відомо, що на одному заряді електрокар зможе подолати близько 280 км. Вартість нового електроавто обійдеться у $42, 5 тис.

Завод Honda планує за один рік продати близько 1 тис. електрокарів.

Електрокари в Україні

В Україні у січні-червні 2020 року реєстрація електрокарів зросла на 16%, порівняно з аналогічним періодів минулого року.

На першому місці закріпився Nissan, який охоплює 39% ринку. На другому Tesla (30%), а на третьому Chevrolet (6%). За Volkswagen і Fiat закріпилися на 4 і 5 місці з показником у 5%.

Джерело: Honda