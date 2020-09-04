Mercedes C-Class 2022 вперше засвітився без камуфляжу

Фотографи-шпигуни неодноразово ловили Mercedes C-Class наступного покоління, але з’явилося перше фото, на якому передня частина авто зображена без камуфляжу.

Зображення, яке було розміщено у соціальних мережах та на форумі Worldscoop, досить зернисте, але, схоже, майбутній C-Class знято на заводі. Втім, напевне цього сказати не можна.

Седан йде слідами оновленого Mercedes E-Class, оскільки нове авто має овальнішу решітку радіатора та тонші фари.

Також можна побачити оновлений передній бампер зі стильними повітрозабірниками.

Додаткові деталі складно розгледіти, але видно, що машина отримала нові дзеркала.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????????????? (@cochespias) 3 Сен 2020 в 4:28 PDT

На минулих шпигунських фото “засвітився” інтер’єр

Попередні шпигунські фотографії демонстрували абсолютно новий інтер’єр, який запозичує значну частину S-класу 2021 року.

Водії сядуть за нове кермо та опиняться перед цифровою панеллю приладів.

Фото: Dreamstime, Carcoops