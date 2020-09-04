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Mercedes C-Class 2022 вперше засвітився без камуфляжу

Фотографи-шпигуни неодноразово ловили Mercedes C-Class наступного покоління, але з’явилося перше фото, на якому передня частина авто зображена без камуфляжу.

Зображення, яке було розміщено у соціальних мережах та на форумі Worldscoop, досить зернисте, але, схоже, майбутній C-Class знято на заводі. Втім, напевне цього сказати не можна.

Седан йде слідами оновленого Mercedes E-Class, оскільки нове авто має овальнішу решітку радіатора та тонші фари.

Також можна побачити оновлений передній бампер зі стильними повітрозабірниками.

Додаткові деталі складно розгледіти, але видно, що машина отримала нові дзеркала.

Читайте: Mercedes перефарбував ліврею на сезон-2020 через рух BLM

 

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Публикация от ???????????????????????????????????????? (@cochespias)

На минулих шпигунських фото “засвітився” інтер’єр

Попередні шпигунські фотографії демонстрували абсолютно новий інтер’єр, який запозичує значну частину S-класу 2021 року.

Водії сядуть за нове кермо та опиняться перед цифровою панеллю приладів.

Mercedes C-Class 2022 вперше засвітився без камуфляжу

Фото: Dreamstime, Carcoops

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