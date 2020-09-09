Викинуло на зустрічку: на шосе під Києвом сталася масштабна ДТП

Вантажівка та три легковики зіткнулися увечері 8 вересня на Гостомельському шосе.

Внаслідок ДТП постраждав водій Lada, якого госпіталізували, попередньо, з переломами.

Аварія сталася, коли водій Fiat відволікся та не помітив невеликий затор попереду, через що протаранив Lada.

Від зіткнення останню викинуло на зустрічну смугу, де рухалася вантажівка Scania.

Також Lada протаранила мікроавтобус Renault, який їхав попереду.

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Масштабна ДТП на трасі Запоріжжя-Дніпро

У неділю, 6 вересня, на трасі Запоріжжя-Дніпро зіткнулися одразу чотири авто.

Внаслідок ДТП травмувалися шестеро осіб. Серед постраждалих була 9-річна дитина.