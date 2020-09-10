ЗАЗ збиратиме авто Groupe Renault для України

Автомобілі Groupe Renault для українського ринку вироблятиме Запорізький автомобілебудівний завод.

Проект зі складання транспортних засобів буде реалізовуватися на потужностях у Запоріжжі, повідомила прес-служба української компанії.

Для цього ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, розгорнувши на заводі систему Alliance Production Way.

За словами голови правління ЗАЗ, початок виробництва автомобілів Groupe Renault створить нові робочі місця та допоможе відродженню автомобільної промисловості в Україні.

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Виробництво автомобілів в Україні

Нині в Україні за сектор виробництва легкового транспорту відповідає тільки закарпатський Єврокар, який займається складанням моделей Skoda.

Незабаром автоскладальне підприємство може розпочати виробництво електромобілів Volkswagen.

Джерело: ЗАЗ

Фото: УкрАВТО