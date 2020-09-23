Tesla випустить бюджетні електромобілі

Засновник компаній Tesla і SpaceX, американський підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що компанія Tesla буде випускати безпілотні автомобілі за доступною ціною.
Вартість новинки Ілон Маск оцінює в $25 тис.
– Через три роки, ми впевнені, що зможемо створити по-справжньому привабливий автомобіль за 25 тисяч доларів, який також буде повністю безпілотними, – зазначає Маск.
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Таким чином, новий автомобіль буде на $12 тис. дешевшим, ніж найбюджетніша модель, яку Tesla виробляє зараз – седан Model 3 вартістю $37 990.
Tesla проведе спліт акцій
З 31 серпня Tesla збільшила кількість акцій, коли відбудеться спліт звичайних акцій із розрахунку 5:1.
Після оголошення про спліт акції Tesla під час позачергових торгів 11 серпня підскочили на 6%.
Спліт акцій – збільшення кількості акцій, що знаходяться в обігу, за рахунок пропорційного дроблення кожної початкової акції.
Джерело: New York Post