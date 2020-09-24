В Україні змінилися стандарти якості бензину та ДП

Кабінет міністрів України вніс зміни до Технічного регламенту про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного пального.

Зокрема уряд передбачив у техрегламенті бензин E0 додатково до E5, E7 та E10.

Також введено зобов’язання в паспорті якості вказувати гарантійний термін зберігання.

Крім того, в техрегламенті уточнені визначення самого бензину і дизпального.

Посилено граничні норми вмісту сірки

Документом, який Кабмін ухвалив на засіданні 23 вересня, зокрема, посилено граничні норми вмісту сірки:

в судновому пальному (до 0,1% і 0,5%);

у пічному побутовому пальному (з 0,5-1,1% до 0,1%);

мазуті (з 3,5% до 1%).

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Для чого внесено зміни в техрегламент

Міністерство енергетики, яке виступило ініціатором змін, пояснило, що документ покликаний запобігти продажу неякісного палива на внутрішньому ринку, а також встановити єдині обов’язкові екологічні вимоги до пального відповідно до європейських стандартів.

Якою буде ціна на бензин восени

Восени 2020 року слід очікувати підвищення цін на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Такий прогноз наприкінці серпня дав аналітик консалтингової компанії А 95 Артем Куюн.

Експерт пояснив, що здорожчання пального можливе через зростання закупівельної вартості.