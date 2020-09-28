Ремонт авто: чому електрокар вдвічі дешевший в обслуговуванні

Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння витрачають вдвічі більше на ремонт транспортного засобу, ніж люди, які їздять на електрокарах.

Про це йдеться у дослідженні журналу Consumer Reports.

Обслуговування бензинового або дизельного авто за увесь час, коли воно проїде у середньому 300 тис. км, обійдеться власнику в $9 200.

Водночас власники електрокарів дістануть із гаманця на ремонт такого авто за цей же період $4 600, порахували експерти.

Причина в тому, що ремонтувати машини з ДВЗ потрібно частіше, ніж електромобілі, пояснив директор підрозділу тестування автомобілів Consumer Reports Ґейб Шенгар.

Також не так часто потрібно возити на СТО “гібридні авто”, які можуть їхати і на електротязі, і за рахунок спалювання пального.

У середньому власники таких машин витрачають на ремонт стільки ж, скільки і власники повністю електричних авто.

Consumer Reports – неприбуткова організація споживачів, яка займається проведенням незалежних тестувань продукції в США.

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В Україні стали більше купувати електрокари

Станом на січень-червень 2020 року в Україні придбали на 16% більше електрокарів, ніж у цей період минулого року.

Найбільше електричних авто виїхало на дороги з салонів Nissan – 39% ринку.

На другому місці за продажами Tesla (30%), на третьому – Chevrolet (6%).

Джерело: Consumer Reports