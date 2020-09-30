Тест-драйв Porsche Panamera E- Hybrid: гібриди в Україні

На тест-драйві у Фактів ICTV побував Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Ми спробували розібратися, що собою являє німецький гібрид вартістю приблизно $150 тис.

Напевно, важко знайти людину, яку би не привабив дизайн Porsche Panamera, тим паче версії E-Hybrid зі своїми родзинками.

Класичний шарм Porsche підкреслюють гальмівні супорти салатового кольору та характерні шильдики E-Hybrid з підкладкою такого ж кольору.

Ну і куди ж без спойлера, який автоматично піднімається при досягненні певної швидкості або ж у примусовому режимі.

Салон

Потрапляючи в салон автомобіля преміального бренду завжди очікуєш побачити якість, дорогі матеріали, технологічність та вишуканість. Було б дивно, якби ми не зустріли цього в Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

У салоні Porsche Panamera 4 E-Hybrid відмінно поєднуються вишукана шкіра, декор з дерева та технологічні рішення – сенсорні панелі та дисплеї.

Панель приладів також стала таким собі симбіозом класики та технологічності, адже поруч з цифровими дисплеями німці все ж залишили аналоговий колодязь з тахометром. Данина спортивним традиціям Porsche, напевно.

Центральна консоль розділяє простір між водієм і переднім пасажиром. На неї винесені сенсорні кнопки керування системами комфорту, медіа та налаштуваннями автомобіля. Не сказати, що це дуже практично через відблиски у сонячну погоду, але з часом закриваєш на це очі.

Вгорі центральної панелі розташований дисплей, на який виведена вся інформація по системам автомобіля. Виглядає все дещо заплутано, але це лише на перший погляд. Досить кілька годин за кермом Porsche Panamera щоб до всього звикнути.

Ну і куди ж без чергової родзинки – бортового годинника з циферблатом на 60 с.

Другий ряд сидінь передбачає два роздільних крісла зі своїм пультом управління медіасистемою та кліматичною установкою.

Місце третього пасажира якраз і виділено під цю консоль. Тут, як і спереду, вас буде супроводжувати відчуття розкоші та індивідуального підходу до кожного з пасажирів.

Об’єм багажника Porsche Panamera 4 E-Hybrid становить 405 л, чого цілком достатньо для повсякденних турбот і далеких поїздок.

Динаміка

Тепер найцікавіше – техніка.

Давайте спробуємо розібратися, що собою являє Porsche Panamera 4 у версії E-Hybrid .

Гібридна Panamera оснащена двома двигунами – ДВЗ і електромотором.

Бензиновий двигун V6, бітурбо з об’ємом 2,9 л має потужність 330 к. с. (450 Нм ). Електромотор має потужність 100 Квт (136 к. с.).

Коробка перемикання передач – 8-АКПП, роботизована (PDK).

Porsche Panamera 4 E-Hybrid є плагін-гібридом, а це означає, що акумулятор можна заряджати також від електромережі.

Максимальний запас ходу на електротязі складає 50 км, але цифри заявлені виробником, а насправді все буде залежати від безлічі зовнішніх факторів.

Всього є кілька режимів водіння: Sport, Sport Plus, E-Power і Hybrid.

Не буду вдаватися в подробиці кожного з режимів, але коротко спробую розповісти. Весь діапазон режимів передбачає рух: повністю на електротязі, в різних гібридних режимах і в спортивних режимах.

Режими можна перемикати за допомогою окремого джойстика на кермі.



Крім основних чотирьох режимів є ще й Sport Response, який на 20 с оптимізує роботу всіх систем автомобіля та спрямовує їх в спортивне русло.

До слова, Porsche Panamera 4 E-Hybrid розганяється до 100 км/год за 4,6 с. Вражаюче?

Також Porsche Panamera 4 E-Hybrid обладнана пневмопідвіскою, яка дозволяє збільшувати кліренс на наших неідеальних дорогах.

Якщо говорити про витрати палива в різних режимах, то цифра заявлена виробником вражає – 2,5 л на 100 км в змішаному циклі. Звичайно ж, цей результат передбачає активне використання руху на електротязі та підзарядку від електромережі, але, як на мене, домогтися хоча б 5 л 100 км шляху буде реально.

У нас був всього один день тест-драйву, і ми не мали на меті їздити в режимі тролейбуса весь день, проте, витрати палива у нас становили близько 10 л.

Підсумки

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – таке собі поєднання класики та сучасних рішень, як на мене. Тут можна зустріти як аналоговий тахометр, так і гібридні технології. Напевно, не варто зайвий раз говорити про якість матеріалів та розкіш у салоні Porsche Panamera 4, але краще один раз побачити, як кажуть.

Також цей автомобіль готовий бути мінливим і в поведінці. Вранці ви в режимі тролейбуса пробуєте побити рекорд 2,5 л на 100 км, а вже ввечері в режимі Sport Response намагаєтеся вичавити 4,6 с до 100 км/год.

Вирішувати, як завжди, вам.







































































































Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гібриди в Україні / 26 фотографий

Олесь Куниця