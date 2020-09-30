Які документи потрібні для розмитнення авто в Україні за новим законом, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

1. Подайте попередню митну декларацію до органу, де авто буде пред’явлено для оформлення.

Вона необхідна для пропуску товару через кордон, для перевезення на внутрішню митницю, де його буде остаточно оформлено. Задекларувати автомобіль може власник або ж довірена особа, що має відповідні документи.

З дати оформлення авто, за попередньою митною декларацією можна завести авто упродовж 30 днів. Після проходження кордону розмитнення потрібно оформити продовж 10 днів.

2. Оплатіть митну вартість автомобіля

У митну вартість авто входить: акцизний податок, мито та ПДВ.

Як визначити вартість платежу при митному оформленні?

Державна митна служба запустила онлайн калькулятор, за допомогою якого ви можете підрахувати вартість розмитнення вашого автомобіля.

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3. Які документи потрібні для розмитнення авто на єврономерах?

документ, що підтверджує вартість транспорту;

договір про купівлю-продаж чи подарунок – документ, який юридично підтверджує право власності;

технічний паспорт машини (реєстраційний номер);

документ, який підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації;

розмитнення авто за новим законом передбачає надання документу, який підтверджує екологічний стандарт автомобіля (для нових – не нижче рівня ЄВРО-5; для тих, що були в використанні- не нижче ЄВРО-2.

4. Отримайте посвідчення про реєстрацію та поставте автомобіль на облік до МВС.

Як розмитнити авто на єврономерах і не переплатити – рекомендації можна дізнатись на сторінці Фактів ICTV. Також відповіді на запитання: чому митники збільшують оціночну вартість та як оскаржити рішення митниці?