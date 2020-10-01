З четверга, 1 жовтня, в Україні водії зобов’язані вмикати ближнє світло фар під час руху поза населеними пунктами.

Укравтодор нагадує учасникам дорожнього руху: згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху денні ходові вогні або ближнє світло фар повинно бути увімкнене з 1 жовтня до 1 травня в будь-який час доби.

Зазначається, що у зв’язку зі скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

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Чи загрожує штраф

За вимкнене ближнє світло фар під час руху поза населеними пунктами передбачено штраф. Це видно з великої кількості судових рішень, згідно з якими водіїв штрафували згідно зі ст. 122 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою покарання складає 425 грн.

Водночас Дорожній адвокат впевнений, що ця стаття може бути використана лише “за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами лише під час початку руху чи зміні його напрямку”.

А їзда з вимкненими світловими приладами настає згідно статті 125 Кодексу, як за “інші порушення правил дорожнього руху” і тягне за собою лише попередження.

Втім, доводити свою правоту згідно цих міркувань водію доведеться в суді, після того, як поліцейський випише штраф.