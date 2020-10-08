Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Україні

Mazda CX-30 була представлена в минулому році на Женевському автосалоні. Факти ICTV спробували розібратися, чим CX-30 відрізняється від своїх найближчіх родичів CX-3 и CX-5.

У нас на тест-драйві побувала Mazda CX-30 з двигуном об’ємом 2,0 л, 6-АКПП і повним приводом. Тестовий автомобіль був у максимальній комплектації Premium вартістю приблизно $35 тис.

Mazda CX-30 виглядає cучасно та привабливо, проте її легко сплутати зі старшим братом – Mazda CX-5.

Mazda CX-30 виділяють масивні пластикові накладки по контуру кузова, які створюють позашляховий вигляд, хоча й виконують ліше декоративну функцію.

Салон

Салон виконаний за зраком нової Mazda3, на базі якої і побудований сам автомобіль Mazda CX-30.

Якщо порівнювати інтер’єр Mazda CX-30 з CX-3 та CX-5, то він, звісно, більш сучасний та цікавий.

Панель приладів складається з двох аналогових колодязів і цифрового екрану між ними.

Кермо перекочувало з трійки та відмінно вписалося в саму концепцію салону. Все в автомобілі орієнтовано і заточене на водія.

Прямокутний дисплей мультимедіа розташований так, щоб не заважати огляду і трохи повернутий в сторону водія.

Екран не сенсорний, а керується джойстиком, в фірмовому стилі Mazda. Сама мультимедійна система стала набагато спритнішою і працює без зволікань.

Мультимедіа підтримує Apple CarPlay і Android Auto, що дуже тішить і виручає.

Також в Mazda CX-30 значно краще реалізована система камер кругового огляду, яка тепер видає якісну та інформативну картинку.

Блок керування клімат-контролем кнопковий та ним легко керувати в русі, на відміну від сенсорних панелей.

Єдине, що не дуже сподобалося – глянцевий пластик на консолі біля селектора КПП.

Крім відбитків пальців і пилу він також буде збирати подряпини, так як знаходиться безпосередньо під рукою у водія і пасажира.

Для пасажирів позаду є підлокітник і окремі дефлектори обдуву. USB роз’ємів для пасажирів другого ряду, на жаль, я не виявив.

Mazda CX-30 досить просторий, але одночасно компактний автомобіль.

Якщо проводити паралелі з CX-3 та CX-5, то CX-30 буде золотою серединою поміж ними.

Об’єм багажника становить 422 л, а п’яті дверцята обладнані електроприводом, що порадувало.

Під фальшпідлогою – ремкомплект і сабвуфер системи Bose, який встановлюється в топовій комплектації.

Динаміка

Mazda CX-30 обладнаний атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л (150 к.с. /213 Нм ), який працює в парі з 6-АКПП.

КПП і двигун працюють злагоджено, хоча і не демонструють рекордних показників розгону. Mazda CX-30 розганяється 100 км/год за 10,4 с.

У Mazda CX-30 також реалізована система Mild Hybrid, яка під час гальмування заряджає додаткову батарею, від якої живляться системи автомобіля, що розвантажує ДВЗ. Крім цього, є додатковий електродвигун, який додає потужності на старті з місця допомагаючи бензиновому двигуну.

Середні витрати палива на тест-драйві становили 7,5 л на 100 км.

Підвіска досить пружна, збита, а місцями навіть дещо жорстка, як на мене.

У нас на тест-драйві була версія Mazda CX-30 з повним приводом, що разом з кліренсом 180 мм, додає впевненісті поза асфальтованим покриттям.

Mazda CX-30 нашпигована системами безпеки i-ACTIVSENSE.

Комплекс включає в себе адаптивний круїз-контроль, систему попередження про виїзд з смуги руху, систему контролю розташування автомобіля щодо розмітки, системи екстреного гальмування, а також моніторинг перехресного трафіку під час руху заднім ходом. І це ще не все! Загалом, з безпекою все гаразд.

Підсумок

Mazda CX-30 можна сміливо назвати золотою серединою між Mazda CX-3 і Mazda CX-5.

Відмінний баланс між якісними матеріалами, сучасними технологіями і компактними розмірами.

Вирішувати, як завжди, вам.







































































Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Україні / 18 фотографий

Олесь Куниця