Компанія Renault у 2021 році розпочне продаж бюджетного кросовера Kiger. Його вартість буде починатись від $7 тис.

Автомобіль Renault Kiger розроблявся спеціально для тих країн, які перебувають на стадії розвитку, передусім для Індії.

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У Європі кросовер не буде з’являтись у продажу, проте існує ймовірність, що його можуть адаптувати для українського ринку.

Автомобіль Kiger побудований на базі платформи Renault Kwid. Довжина становить майже чотири метри, у салоні зможуть розміститись п’ять осіб. За дизайном він нагадує Renault Triber. Кросовер матиме розширені колісні арки, світлодіодні задні фари, легкосплавні диски та похилу лінію даху.

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За попередньою інформацією, під капотом встановлений новий 1,0 л бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 99 к. с. та 160 Нм крутного моменту. Також передбачається п’ятиступінчаста механічна коробка передач або варіатор.

Складатимуть кросовер на індійському заводі виробника. Спершу його запропонують на місцевому ринку, після чого він зможе вирушити на експорт.

Renault Arkana вироблятимуть в Запоріжжі

На Запорізькому автомобільному заводі вироблятимуть купе-кросовер Renault Arkana. У Запоріжжі заявляють, що готові нарощувати обсяги виробництва за гарантованої європейської якості.

Renault Arkana – кросовер 2019 року від компанії Renault. Автомобіль очікують на українському ринку, оскільки за досить доступною ціною автолюбителі зможуть отримати максимально сучасну машину зі свіжим дизайном, економічним двигуном та повним приводом у старшій комплектації.