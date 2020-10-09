На засіданні 9 жовтня Кабмін підтримав законопроект, ініційований Міністерством внутрішніх справ, який дозволить українцям самостійно обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, шо у сервісному центрі МВС.

Документом передбачено внесення змін до правил видачі номерних знаків.

Зокрема, виготовлення номерів для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, та номерних знаків для разових поїздок планують передати суб’єктам господарювання.

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Якщо раніше під час реєстрації авто людина отримувала свідоцтво про реєстрацію та номерний знак, то тепер лише свідоцтво, а вже сам номер можна замовляти у тому місці, яке має право виготовляти його за держстандартом.

Щоб ініціатива запрацювала, її ще мають підтримати депутати Верховної Ради.

З 1 жовтня 2020 року до 1 травня наступного року водіїв транспортних засобів зобов’язали вмикати фари під час руху на заміських дорогах вдень.

Це пов’язано зі скорочення світлового дня, через що видимість на дорогах стає гіршою.

За порушення правила загрожує від 425 до 510 грн штрафу.

Фото: Головний сервісний центр МВС