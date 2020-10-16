Власникам електротранспорту почали видавати спеціальні номерні знаки зеленого кольору. Їхнє оформлення коштуватиме 600 грн.

Про це повідомив радник віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин у програмі Офіційна розмова на одному з українських телеканалів.

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– В нас електромобілів зараз більше, ніж у Росії і Польщі разом узятих. Понад 30 тис. Вони дуже популярні в містах. Тому що за день ти проїжджаєш 30, 40, 50, 100 км максимум. А коштує це копійки, у порівнянні з бензиновим двигуном, – зазначив радник.

Рябчин розповів про переваги електромобілів, наприклад на парковках із зарядним місцем їм мають поступатися та багато інших пільг.

Зелені номерні знаки зчитують чорно-білі камери відеоспостереження.

Закон, який регламентує ці нововведення, ухвалили ще рік тому. Але ще потрібен час, аби цей закон видозмінити згідно з європейським законодавством та внести їх у таблиці автомобільних кодів і міжнародних номерних знаків.

– Заміна з оформленням усіх реєстраційних документів і виготовленням самого номерного знака коштує 600 гривень, як мені сказали в сервісному центрі МВС, – сказав Рябчин.

За даними Головного сервісного центру МВС, звичайні індивідуальні автомобільні номерні знаки коштують від 300 грн.

Номерні знаки для авто подорожчають вшестеро

Уряд підтримав законопроект МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.

Проект закону пропонує передати виготовлення номерних знаків суб’єктам господарювання. Це потягне за собою підвищення цін на номерні знаки. Держава не зможе контролювати ціни на знаки.

Джерело: Дом