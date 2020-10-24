Тест-драйв Opel Combo Life: німець чи француз?

На тест-драйві у Фактів ICTV побував сімейний вен – Opel Combo Life.

Не секрет, що Opel Combo Life створений на одній платформі зі своїми французькими родичами Peugeot Rifter і Citroen Berlingo, які раніше бували у нас на тест-драйві.

Так це німець чи француз? На це питання ми спробували знайти відповідь під час тесту.

Як і французькі брати, Opel Combo може бути у двох версіях довжини кузова та у двох варіантах місткості салону (5 місць і 7 місць).

Для ознайомлення у нас був Opel Combo Life в найбагатшій комплектації Innovation з дизельним двигуном об’ємом 1,5 л та 8-АКПП. Нам дісталася коротка версія L1 із салоном на 5 місць.

Вартість тестового автомобіля – приблизно $27,5 тис.

Opel Combo Life отримав німецьку зовнішність та зберіг сімейні риси, але, по суті, це лише оболонка.

Cалон

Усередині дуже багато спільного з Peugeot Rifter і Citroen Berlingo. На мій погляд – це навіть добре, адже у них є що запозичити.

Opel в салоні впізнається тільки завдяки керму, яке і є основною відмінністю від французьких родичів.

Панель приладів досить проста в користуванні та легка в зчитуванні інформації.

Посадка висока, всі органи керування знаходяться на відстані витягнутої руки від водія.

Замість звичайного селектора КПП – шайба, яка відповідає за перемикання передач.

У водія та переднього пасажира є відкидні підлокітники та купа ніш для розміщення різних дрібниць.

Вгорі на торпедо розташований екран мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Завдяки зсувним дверям спрощується встановлення дитячого крісла та доступ в салон на другий ряд сидінь.

Позаду місця вдосталь завдяки трьом роздільним кріслам та організованому простору.

У спинках передніх сидінь є відкидні столики з підстаканниками.

Також в дверях є сонцезахисні шторки, які незамінні в подорожі з маленькими дітьми.

Об’єм багажника – 983 л. Поміститься практично все, що може знадобитися.

Динаміка

Тестовий Opel Combo Life був обладнаний дизельним двигуном об’ємом 1,5 л (130 к.с. / 300 Нм) і 8-АКПП (Aisin).

Перше, що мене здивувало – злагодженість роботи КПП і двигуна. Перемикання відбуваються дуже м’яко, ніяких недоліків я не помітив.

Єдиний момент – селектор КПП, до якого потрібно звикнути. Після звичайних важелів є ризик заплутатися та залишити автомобіль на передачі, але це справа звички.

Двигун досить жвавий і має необхідний запас потужності для здійснення маневрів. Для автомобіля такого формату – дуже навіть хороша динаміка. Ні на трасі, ні в місті у мене не виникало жодних сумнівів щодо можливостей Opel Combo Life.

Витрати палива в змішаному циклі у мене становили 6,5 л на 100 км. Досить непоганий результат.

Підвіска виявилася комфортною та м’якою, що дуже доречно на наших дорогах. Opel Combo Life проходить всі ями й недоліки доріг без втрати комфорту в салоні.

З родзинок – камера заднього виду, яка дозволяє змінювати кут огляду і проекцію.

Підсумки

Opel Combo Life – відмінний сімейний вен, з продуманим до дрібниць салоном і функціоналом.

Жвавий двигун, АКПП, комфортна підвіска, низькі витрати палива, місткий салон, а що ще потрібно для сімейного автомобіля? Так, ще важлива ціна, яка, як на мене, може стати каменем спотикання під ас вибору.

Opel Combo Life – француз чи німець? Думаю, що це на 95% француз, з німецьким корінням, але вже без німецького акценту. До слова, поганого в цьому спорідненні я зовсім не побачив.

Вирішувати, як завжди, вам.



















































































Тест-драйв Opel Combo Life: німець чи француз? / 21 фотографий

Олесь Куниця