День автомобіліста в Україні: привітання в картинках

День автомобіліста і дорожника в Україні відзначають щорічно в останню неділю жовтня. У 2020 році це свято припадає на 25 жовтня.

День автомобіліста і дорожника отримав офіційний статус свята ще в 1993 році, з моменту підписання першим президентом України Леонідом Кравчуком Указу №452/93.

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Традиційно свято відзначають не тільки професійні водії, далекобійники, але й усі автолюбителі. У цей день у компаніях влаштовують корпоративи, нагороджують кращих працівників преміями, грамотами та ключами від новеньких автомобілів.

Прийнято також вітати фахівців, які стежать за якістю дорожнього полотна й ремонтують його. До речі, за попередніми даними, загальна протяжність доріг України становить понад 170 тис. км. Цього достатньо, щоби чотири рази обігнути екватор.

Факти ICTV підготували оригінальні і красиві привітання в картинках з Днем автомобіліста. Надішліть їх вашим близьким та друзям, які щодня сідають за кермо, щоби зробити наше життя комфортнішим. Нехай у дорозі кожного водія супроводжує удача!

Красиві привітання з Днем автомобіліста і дорожника в картинках

Щоби підняти настрій у свято, подаруйте знайомим автомобілістам оригінальний подарунок. Він неодмінно має бути корисним і функціональним. Кращі ідеї подарунків на День автомобіліста і дорожника – в матеріалі Фактів ICTV.