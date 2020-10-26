Техогляд в Україні не зможуть пройти 3 млн авто

В жовтні глава Міністерства інфраструктури України (МІУ) Владислав Криклій розповів ЗМІ, що законопроект про повернення обов’язкового технічного контролю залишилося узгодити з Державною регуляторною службою. Нагадаємо, обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували у 2011 році.

Чого очікувати від повернення ОТК та які виклики постануть перед сімома мільйонами власників легкових авто в Україні, ми спробували розібратися разом з головою громадської спілки Суб’єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації (ГС СТТ) Ігорем Черненко та першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС України Юрієм Смольяніновим.

— Техогляд потрібен на 100%. Розумію проблему для тих, хто його буде проходити. Є транспортні засоби, які за своїми технічними характеристиками не відповідають нормам. В багатьох старих моделях авто не передбачені каталізатори. Вони не мають шансів пройти цей огляд. Таких машин близько 2,5-3 млн. Але завжди можна спробувати знайти вихід, – стверджує Юрій Смольянінов.

За словами Смольянінова, лабораторії перевіряють транспортні засоби на підставі тих вимог, що визначаються технічними умовами. Можливо, правильно б було зробити так званий перехідний період. Або ввести обмеження пересування для таких транспортних засобів певними ділянками доріг. Якщо дорога державного або населений пункт обласного значення, ними такі авто до пересування допускати не варто.

Ще в лютому цього року Міністерство інфраструктури України виклало у себе на сайті законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку для обговорення громадськості.

Метою даного законопроекту є запровадження процедури тестування на придатність до експлуатації замість обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також запровадження придорожніх перевірок на придатність до експлуатації транспортних засобів.

Але вже на початку квітня Державна регуляторна служба (ДРС) України відмовила МІУ в погодженні проекту. На думку ДРС, законопроект встановлює механізм державного регулювання, який є відмінним від принципів реалізації права, визначених законодавством ЄС, а також сприяє монополізації сфери тестування на придатність до експлуатації транспортних засобів і створює відповідні корупційні ризики.

— Повернення легкового обов’язкового технічного контролю передбачено Угодою про асоціацію з ЄС, і це сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. Але будь-яку правильну ідею можна зіпсувати жахливою реалізацією, – ділиться своїми побоюваннями Ігор Черненко.

Черненко каже, що з 2012 року технічний контроль здійснюють приватні та державні підприємства під контролем держави. Але з 2017 року певні підприємства, підозрюю, не без допомоги чиновників, намагаються дану сферу монополізувати.

У 2019 році була видана постанова №46 Кабінету міністрів України, яка встановлює механізм для монополізації сфери. Саме тому ми з минулого року ведемо судову боротьбу проти цієї постанови. І ось зараз ми маємо законопроект Мінінфраструктури, який є черговою спробою завершити монополізацію.

Наприклад, законопроект передбачає відсторонення держави від контролю за підприємствами, які здійснюють технічний контроль, і передачу цих функцій недержавному бюро, яке буде контролюватися підприємствами-монополістами. Окрім того, жодного механізму для покращення якості перевірок технічного стану автомобілів законопроектом не передбачено. Тобто його метою є не підвищення безпеки дорожнього руху, а чергова банальна спроба монополізувати сферу та збільшити прибуток монополістів.

Мабуть, є збігом обставин те, що нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій є автором цього законопроекту та був причетний до розробки скандальної постанови Кабінету міністрів України №46 (в 2019 році Владислав Криклій очолював Головний сервісний центр МВС). На жаль, зараз, як і в 90-х, продовжується масова торгівля протоколами ОТК.

Максим Розенко