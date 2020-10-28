Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

На тест-драйві у Фактів ICTV побував кросовер Peugeot 2008 другого покоління.

Повністю змінений зовнішній вигляд і безліч нових технологій неабияк заінтригували напередодні тест-драйву.

Peugeot 2008 завдяки світлодіодним іклам, 3D ліхтарям та блискучій радіаторній решітці, так і притягує погляди водіїв в міському потоці.

Peugeot 2008 нового покоління значно змінився в порівнянні з попередником. Можна сказати, що до невпізнаваності.

Ціни на Peugeot 2008 в Україні стартують з позначки $21,5 тис. за базову версію Active (1,2 л PureTech 130, 6-АКПП), а максимальна версія GT-Line обійдеться в $28,5 тис. (1,5 л BlueHDI 130, 8-АКПП).

У нас на тест-драйві побував Peugeot 2008 в середній комплектації Allure (1,2 л PureTech 155, 8-АКПП)

Cалон

За традицією простір в салоні Peugeot розроблено за концепцією i- Cockpit з орієнтацію всіх елементів керування на водія.

Кермо розташоване під панеллю приладів, щоб не перекривати водієві огляд. Сама форма керма характерна для Peugeot та нагадує більше штурвал космічного корабля.

Від космічного корабля тут не тільки штурвал, а й панель приладів, яка є однією з основних фішок Peugeot 2008.

На 3D панель приладів зображення виводиться в кілька шарів і виглядає дуже ефектно. Не пригадаю щоб така фішка була присутня навіть у преміальних брендів.

Вгорі торпедо знаходиться більш звичний сенсорний екран, на який виведено керування основними системами автомобіля.

Система підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Також на цей екран виводиться керування клімат-контролем, що не дуже зручно, особливо в русі. Під екраном розташований ряд фізичних кнопок, які допомагають спростити навігацію в кліматичній установці.

Селектор КПП теж схожий на авіаційний, але на ділі досить практичний.

Peugeot 2008 здатний адаптуватися під ваш настрій, а саме, змінювати режими водіння, оформлення панелі приладів і кольори підсвічування салону.

На другому ряду сидіння місця цілком достатньо навіть для високих пасажирів.

Салон досить продуманий і практичний, хоча спочатку складається враження, що знаходишся всередині ще незавершеного концепту.

Об’єм багажника становить 434 л. Завдяки фальшпідлозі, яка встановлюється в двох положеннях, можна грамотно організувати простір і розділити вантаж.

Під фальшпідлогою заховане запасне колесо, що з нашими дорогами особливо актуально.

Динаміка

Тестовий автомобіль був оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л, потужністю 155 к.с./240 Нм , який працював в парі з 8-АКПП.

Турбований двигун виявився набагато потужнішим, ніж я очікував. Динаміка розгону становить 8 с до 100 км/год. Двигун добре проявив себе в щільному міському потоці та на трасі. Щодо КПП також питань не виникало – перемикання своєчасні і без нарікань.

Підвіска виявилася адаптованою до наших доріг, а сам космоліт Peugeot 2008 не боявся ям та вибоїн.

У Peugeot 2008 є система Grip Control, завдяки якій можна змінювати режими і адаптувати роботу автомобіля під різні покриття. Повний привід це не замінює, але все ж.

Підсумок

Peugeot 2008 – досить збалансований кросовер, який здатен дивувати в повсякденному житті. Футуристичний зовнішній вигляд і чудернацький інтер’єр здивували своєю практичністю та продуманістю.

Такий собі гаджет на колесах, але поки що з ДВЗ, а не з батареєю.

Вирішувати, як завжди, вам.



































































Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах? / 17 фотографий

Олесь Куниця