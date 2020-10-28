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Факти / Lifestyle

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

На тест-драйві у Фактів ICTV побував кросовер Peugeot 2008 другого покоління.

Повністю змінений зовнішній вигляд і безліч нових технологій неабияк заінтригували напередодні тест-драйву.

Peugeot 2008 завдяки світлодіодним іклам, 3D ліхтарям та блискучій радіаторній решітці, так і притягує погляди водіїв в міському потоці.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Peugeot 2008 нового покоління значно змінився в порівнянні з попередником. Можна сказати, що до невпізнаваності.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Ціни на Peugeot 2008 в Україні стартують з позначки $21,5 тис. за базову версію Active (1,2 л PureTech 130, 6-АКПП), а максимальна версія GT-Line обійдеться в $28,5 тис. (1,5 л BlueHDI 130, 8-АКПП).

У нас на тест-драйві побував Peugeot 2008 в середній комплектації Allure (1,2 л PureTech 155, 8-АКПП)

Cалон

За традицією простір в салоні Peugeot розроблено за концепцією i- Cockpit з орієнтацію всіх елементів керування на водія.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Кермо розташоване під панеллю приладів, щоб не перекривати водієві огляд. Сама форма керма характерна для Peugeot та нагадує більше штурвал космічного корабля.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Від космічного корабля тут не тільки штурвал, а й панель приладів, яка є однією з основних фішок Peugeot 2008.

На 3D панель приладів зображення виводиться в кілька шарів і виглядає дуже ефектно. Не пригадаю щоб така фішка була присутня навіть у преміальних брендів.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Вгорі торпедо знаходиться більш звичний сенсорний екран, на який виведено керування основними системами автомобіля.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Система підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Також на цей екран виводиться керування клімат-контролем, що не дуже зручно, особливо в русі. Під екраном розташований ряд фізичних кнопок, які допомагають спростити навігацію в кліматичній установці.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Селектор КПП теж схожий на авіаційний, але на ділі досить практичний.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Peugeot 2008 здатний адаптуватися під ваш настрій, а саме, змінювати режими водіння, оформлення панелі приладів і кольори підсвічування салону.

На другому ряду сидіння місця цілком достатньо навіть для високих пасажирів.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Салон досить продуманий і практичний, хоча спочатку складається враження, що знаходишся всередині ще незавершеного концепту.

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Об’єм багажника становить 434 л. Завдяки фальшпідлозі, яка встановлюється в двох положеннях, можна грамотно організувати простір і розділити вантаж.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Під фальшпідлогою заховане запасне колесо, що з нашими дорогами особливо актуально.

Динаміка

Тестовий автомобіль був оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,2 л, потужністю 155 к.с./240 Нм , який працював в парі з 8-АКПП.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

Турбований двигун виявився набагато потужнішим, ніж я очікував. Динаміка розгону становить 8 с до 100 км/год. Двигун добре проявив себе в щільному міському потоці та на трасі. Щодо КПП також питань не виникало – перемикання своєчасні і без нарікань.

Підвіска виявилася адаптованою до наших доріг, а сам космоліт Peugeot 2008 не боявся ям та вибоїн.

Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

У Peugeot 2008 є система Grip Control, завдяки якій можна змінювати режими і адаптувати роботу автомобіля під різні покриття. Повний привід це не замінює, але все ж.

Підсумок

Peugeot 2008 – досить збалансований кросовер, який здатен дивувати в повсякденному житті. Футуристичний зовнішній вигляд і чудернацький інтер’єр здивували своєю практичністю та продуманістю.

Такий собі гаджет на колесах, але поки що з ДВЗ, а не з батареєю.

Вирішувати, як завжди, вам.

  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
  • Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?
Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах? / 17 фотографий

Олесь Куниця

Теги: ,
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