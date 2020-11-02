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Факти / Lifestyle / Авто

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

На тест-драйві у Фактів ICTV побував японський кросовер Mitsubishi ASX.

Ціни на Mitsubishi ASX стартують з позначки $21,4 тис. за базову комплектацію Invite (1,6 л, МКПП, 2WD).

У нас на тест-драйві побував Mitsubishi ASX в топовій комплектації Instyle (2,0 л, CVT, 4WD) з орієнтовною вартістю $27 тис.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Дизайн Mitsubishi ASX став більш виразним і яскравим в порівнянні з попередником. ASX виділяється в міському потоці та виглядає досить привабливо.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Салон

Інтер’єр Mitsubishi ASX виявився менш виразним, ніж екстер’єр. Тут все стримано та без особливих нанотехнологій.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Салон виконаний з штучної шкіри в комбінації з тканиною Grand Lux, яка дещо нагадує алькантару. Виглядає салон симпатично, а сама оббивка приємна на дотик.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Передні сидіння зручні та з достатньою кількістю регулювань, хоча і механічних.

Панель приладів виконана в класичному стилі Mitsubishi – все дуже доступно і просто.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

На кермо винесені управління клімат-контролем і мультимедійною системою.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Основна фішка інтер’єру – мультимедійна система Mitsubishi Connect 2.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Система підтримує Android Auto та Apple CarPlay, що значно спрощує життя в сучасному автомобільному світі. Екран великий, а меню досить логічне і просте в користуванні.

У салоні все дещо простувато, але одночасно практично та функціонально. Власники багатьох моделей Mitsubishi, навіть попередніх поколінь, зможуть знайти тут знайомі елементи керування і кнопки.

Саме такий блок кнопок відповідає за керування клімат-контролем. Тут все знайоме, просте і зрозуміле.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Трохи нижче знаходиться кнопка перемикання режимів повного приводу 4WD, але про це згодом.

Другий ряд сидінь просторий, місця вистачає для голови і ніг, навіть зі зростом 1,87 м.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Багажник виявився містким – 406 л. Під фальшпідлогою захована докатка та набір інструментів для її встановлення.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Динаміка

У нас на тест-драйві побував Mitsubishi ASX з бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л (150 к.с./197 Нм ), який працював в парі з варіатором CVT.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Двигун і КПП аж ніяк не створені для любителів поганяти та спортивної манери водіння. Ця парочка любить більш розмірений стиль водіння, з плавними розгонами та без різких рухів. Запасу потужності цілком вистачає для безпечних обгонів і перестроювань, але не більше того.

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Mitsubishi ASX розганяється до 100 км/год за 11,7 с.

А ось підвіска порадувала своєю здатністю ковтати нерівності та ями на наших дорогах. Це те, за що варто похвалити Mitsubishi ASX .

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Тестовий Mitsubishi ASX був обладнаний системою повного приводу, яка передбачає три режими руху.

2 WD – передньопривідний режим, який можна використовувати в умовах твердого покриття і на сухих дорогах.

4WD Auto – режим з автоматичним розподілом крутного моменту, в залежності від умов.

4WD Lock – режим для подолання бездоріжжя і складних погодних умов.

Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

Крім повного приводу у Mitsubishi ASX ще й непоганий кліренс – 215 мм.

Витрата палива в змішаному режимі у нас становла 8,5 л на 100 км.

Підсумки

Mitsubishi ASX – кросовер з яскравою зовнішністю, але з досить простим інтер’єром.

Спокійний збалансований стиль водіння – тепла ванна для Mitsubishi ASX, але його не лякають стан українських доріг і примхи нашого клімату.

Вирішувати, як завжди, вам.

  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
  • Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг
Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг / 12 фотографий

 

Олесь Куниця

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