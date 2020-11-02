Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для українських доріг

На тест-драйві у Фактів ICTV побував японський кросовер Mitsubishi ASX.
Ціни на Mitsubishi ASX стартують з позначки $21,4 тис. за базову комплектацію Invite (1,6 л, МКПП, 2WD).
У нас на тест-драйві побував Mitsubishi ASX в топовій комплектації Instyle (2,0 л, CVT, 4WD) з орієнтовною вартістю $27 тис.
Дизайн Mitsubishi ASX став більш виразним і яскравим в порівнянні з попередником. ASX виділяється в міському потоці та виглядає досить привабливо.
Салон
Інтер’єр Mitsubishi ASX виявився менш виразним, ніж екстер’єр. Тут все стримано та без особливих нанотехнологій.
Салон виконаний з штучної шкіри в комбінації з тканиною Grand Lux, яка дещо нагадує алькантару. Виглядає салон симпатично, а сама оббивка приємна на дотик.
Передні сидіння зручні та з достатньою кількістю регулювань, хоча і механічних.
Панель приладів виконана в класичному стилі Mitsubishi – все дуже доступно і просто.
На кермо винесені управління клімат-контролем і мультимедійною системою.
Основна фішка інтер’єру – мультимедійна система Mitsubishi Connect 2.
Система підтримує Android Auto та Apple CarPlay, що значно спрощує життя в сучасному автомобільному світі. Екран великий, а меню досить логічне і просте в користуванні.
У салоні все дещо простувато, але одночасно практично та функціонально. Власники багатьох моделей Mitsubishi, навіть попередніх поколінь, зможуть знайти тут знайомі елементи керування і кнопки.
Саме такий блок кнопок відповідає за керування клімат-контролем. Тут все знайоме, просте і зрозуміле.
Трохи нижче знаходиться кнопка перемикання режимів повного приводу 4WD, але про це згодом.
Другий ряд сидінь просторий, місця вистачає для голови і ніг, навіть зі зростом 1,87 м.
Багажник виявився містким – 406 л. Під фальшпідлогою захована докатка та набір інструментів для її встановлення.
Динаміка
У нас на тест-драйві побував Mitsubishi ASX з бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л (150 к.с./197 Нм ), який працював в парі з варіатором CVT.
Двигун і КПП аж ніяк не створені для любителів поганяти та спортивної манери водіння. Ця парочка любить більш розмірений стиль водіння, з плавними розгонами та без різких рухів. Запасу потужності цілком вистачає для безпечних обгонів і перестроювань, але не більше того.Читайте: Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Україні Тест-драйв Opel Grandland X: реалії в Україні Тест-драйв Renault Duster Ultramarine: бюджетно та стильно
Mitsubishi ASX розганяється до 100 км/год за 11,7 с.
А ось підвіска порадувала своєю здатністю ковтати нерівності та ями на наших дорогах. Це те, за що варто похвалити Mitsubishi ASX .
Тестовий Mitsubishi ASX був обладнаний системою повного приводу, яка передбачає три режими руху.
2 WD – передньопривідний режим, який можна використовувати в умовах твердого покриття і на сухих дорогах.
4WD Auto – режим з автоматичним розподілом крутного моменту, в залежності від умов.
4WD Lock – режим для подолання бездоріжжя і складних погодних умов.
Крім повного приводу у Mitsubishi ASX ще й непоганий кліренс – 215 мм.
Витрата палива в змішаному режимі у нас становла 8,5 л на 100 км.
Підсумки
Mitsubishi ASX – кросовер з яскравою зовнішністю, але з досить простим інтер’єром.
Спокійний збалансований стиль водіння – тепла ванна для Mitsubishi ASX, але його не лякають стан українських доріг і примхи нашого клімату.
Вирішувати, як завжди, вам.
Олесь Куниця