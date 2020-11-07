Менше, ніж за 60 секунд: злодії викрали авто, зчитавши ключ через вхідні двері

Камера спостереження зняла момент, коли зловмисники в масках крадуть Nissan за $22 тис. (близько 618 тис. грн) менше, ніж за 1 хвилину.

На кадрах видно, що викрадачі використовували ретранслятор або “вудку” для сканування брелока для ключів через вхідні двері будинку.

Один злодій стояв біля машини з передавачем, а інший біля будинку своїх жертв із пристроєм, який приймає сигнал від електронного ключа.

На відеозапису, опублікованому одним із членів сім’ї, видно, як злодії викрали машину менше, ніж за 60 секунд приблизно о 5.00.

Викрадення авто “вудкою” – хто в зоні ризику

У наш час автовикрадачам, які використовують ретранслятори, найлегше викрасти машини з безключовим доступом.

Йдеться про авто, для відкриття і запуску яких не потрібно діставати ключ з кишені, бо машина через радіоканал сканує наявність ключа у водія і стає доступною для використання.

Найжахливіше в тому, що зловмисники навчилися ретранслювати сигнал рідного ключа практично з будь-якої відстані.

Щоб убезпечити машину від такого способу викрадення, знадобляться додаткові засоби захисту.

Читайте: У Полтаві іноземець викрав авто з двома дітьми

Відповідальність за викрадення авто ретранслятором в Україні

22 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон України, який посилив відповідальність за викрадення авто, аж до позбавлення волі.

Автовикрадачам, які використовують “вудки” для викрадення авто, в Україні загрожує термін у в’язниці від п’яти до восьми років.

Фото: скріншот