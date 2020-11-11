За даними британських аналітиків, кожна четверта автівка, зареєстрована у Євросоюзі у вересні цього року була електрокаром чи гібридом. Попит на них вперше перевищив продажі дизельних машин.

Електрокари завойовують світ із шаленою швидкістю. Але хто ж ввімкнув їм зелене світло? І чому саме зараз?

Хоча розвиватись електромобілі почали ще в кінці ХІХ ст. І можливо б вони і тоді отримали популярність, якби не змова.

На початку ХХ ст. Генрі Форд та Томас Едісон задумали створити один із найкращих електромобілів тих часів. Виробництва чекали тисячі людей. Але паралельно з цим Форд почав випускати машини і на бензині.

І тут у цю справу втрутився Джон Рокфеллер, один із найбагатших людей Америки, який володів 80% нафтових родовищ. Саме він запропонував Форду великі на той час гроші – $30 тис., за умови що той випускатиме автомобілі тільки на бензині.

Форд погодився, а у Едісона таємним чином пожежа знищила лабораторію. Так автівку на електродвигуні ніхто і не побачив, а машини на бензиновому топливі лише ще більше набирали популярності. Власники ж нафтових родовищ ставали найбагатшими людьми планети.

Проте суперництво електрокарів та дизельних машин відновилось знову у 1997 році, коли на вимогу штату Каліфорнія зменшити шкідливі викиди, General Motors випустили EV1. Проте це не сподобалось власникам чорної рідини і згодом компанія зупинила випуск електромобілів.

Адже нафтові родовища давали не лише багатство, але й вплив. А він вже дозволяв представникам цього бізнесу бути при владі.

– Той, хто контролює нафту, той може контролювати державу, – казав Генрі Кіссинджер.

Саме це відіграло роль і у державотворенні сусідньої Росії. Несподівана заміна Єльцина на темну конячку із КГБ Путіна теж зовсім не випадок і не лише фатальна помилка олігарха Березовського. Адже спецслужби це контроль над всім, що приносить прибутки, зокрема, нафтою та газом. За інформацією російського політолога Станіслава Бєлковського, статки господаря Кремля сягають $70 млрд.

Але влада нафтових королів так і була б безхмарною, якби не подія, що сталась 7 лютого 2018 року. Саме тоді Ілон Маск запустив у космос електромобіль Teslа. І тим самим показав, що боротьба продовжується і бензин у ній має усі шанси програти.

Також зараз у світі стає актуальним виробництво екологічного палива. Так, наприклад, в Одеській області фермер використовує залишки від овочів для створення гранульованого палива. Воно удвічі дешевше, ніж дерев’яні пелети та екологічно чисте.