Топ-6 надійних авто 2020 – рейтинг TÜV Report

Асоціація технічного нагляду Німеччини назвала Mercedes GLC найнадійнішим авто серед тих, що їздять на дорогах країни.

У преміального позашляховика найнижчий рівень серйозних дефектів серед усіх протестованих моделей автомобілів віком від двох до трьох років – 1,7%.

Друге місце в цьому році ділять три автомобілі з показником 2,2%: Opel Insignia, Mercedes B-Class і Porsche 911.

Зазначимо, що Opel Insignia – це модель середнього класу.

Компактний Hyundai i30 також дуже добре справляється з тестами на надійність із показником 2,5% – модель на 6-му місці.

Найчастішими дефектами в авто експерти назвали втрату масла і проблеми з освітленням.

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Найнадійніші бюджетні авто

Асоціація технічного нагляду Німеччини також визначила, що після трьох років на дорогах найменше дефектів виявилося в моделях Opel, Honda і Mazda.

У Opel Adam коефіцієнт дефектів склав 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%.

Джерело: vdtuev.de