Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження

Асоціація технічного нагляду Німеччини назвала три найнадійніших автомобілі з бюджетного сегменту.

Серед машин, які привезли на перший огляд через три роки після виїзду на дороги, найнижчий рівень відмов продемонстрували Opel Adam, Honda Jazz і Mazda 2.

Коефіцієнт дефектів після огляду через три роки:

Opel Adam – 3,7%;

Honda Jazz – 3,9%;

Mazda 2 – 4,5%.

Дослідники провели також огляд цих моделей, які були в експлуатації вже сім років, і знову відзначили гарні результати.

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Коефіцієнт дефектів після огляду через сім років:

Opel Adam – 10,3%;

Mazda 2 – 10,5;

Honda Jazz – 11,7%.

Для порівняння, середній рівень дефектів в усіх автомобілях у віці від трьох до 11 років становить 19,9%.

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Найнадійніша машина

Переможцем звіту TÜV Report 2021 став позашляховик Mercedes GLC, який за три роки експлуатації продемонстрував найвищий рівень надійності.

Рівень серйозних дефектів цього авто склав всього 1,7%.

Джерело: vdtuev.de