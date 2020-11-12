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Факти / Lifestyle / Авто

Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження

Асоціація технічного нагляду Німеччини назвала три найнадійніших автомобілі з бюджетного сегменту.

Серед машин, які привезли на перший огляд через три роки після виїзду на дороги, найнижчий рівень відмов продемонстрували Opel Adam, Honda Jazz і Mazda 2.

Коефіцієнт дефектів після огляду через три роки:

  • Opel Adam – 3,7%;
  • Honda Jazz – 3,9%;
  • Mazda 2 – 4,5%.

Дослідники провели також огляд цих моделей, які були в експлуатації вже сім років, і знову відзначили гарні результати.

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Коефіцієнт дефектів після огляду через сім років:

  • Opel Adam – 10,3%;
  • Mazda 2 – 10,5;
  • Honda Jazz – 11,7%.

Для порівняння, середній рівень дефектів в усіх автомобілях у віці від трьох до 11 років становить 19,9%.

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  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
  • Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження
Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження / 3 фотографии

Найнадійніша машина

Переможцем звіту TÜV Report 2021 став позашляховик Mercedes GLC, який за три роки експлуатації продемонстрував найвищий рівень надійності.

Рівень серйозних дефектів цього авто склав всього 1,7%.

Джерело: vdtuev.de

Фото: Dreamstime

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