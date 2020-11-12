Які бюджетні авто найменше ламаються після 3-7 років – дослідження

Асоціація технічного нагляду Німеччини назвала три найнадійніших автомобілі з бюджетного сегменту.
Серед машин, які привезли на перший огляд через три роки після виїзду на дороги, найнижчий рівень відмов продемонстрували Opel Adam, Honda Jazz і Mazda 2.
Коефіцієнт дефектів після огляду через три роки:
- Opel Adam – 3,7%;
- Honda Jazz – 3,9%;
- Mazda 2 – 4,5%.
Дослідники провели також огляд цих моделей, які були в експлуатації вже сім років, і знову відзначили гарні результати.
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Коефіцієнт дефектів після огляду через сім років:
- Opel Adam – 10,3%;
- Mazda 2 – 10,5;
- Honda Jazz – 11,7%.
Для порівняння, середній рівень дефектів в усіх автомобілях у віці від трьох до 11 років становить 19,9%.
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Найнадійніша машина
Переможцем звіту TÜV Report 2021 став позашляховик Mercedes GLC, який за три роки експлуатації продемонстрував найвищий рівень надійності.
Рівень серйозних дефектів цього авто склав всього 1,7%.
Джерело: vdtuev.de