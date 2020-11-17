Компанію Tesla Ілона Маска 21 грудня включать до індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s додасть акції компанії Маска в індекс ще до початку торгів 21 грудня. Однак наразі невідомо, чиє саме місце займе Tesla.

За даними порталу, за першу годину після оголошення новини, вартість акцій Tesla зросла на 12% або на понад $40 млрд ринкової капіталізації.

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Включення компанії Маска до індексу S&P 500 передбачалося і раніше після того, як вона п’ять кварталів поспіль демонструвала різке зростання у вартості й стала однією з найцінніших компаній у світі.

У серпні акції Tesla підскочили на 6% під час позачергових торгів, після того, як компанія оголосила, що проведе спліт звичайних акцій з розрахунку 5:1, який набуде чинності 31 серпня.

Tesla зазначила у заяві, що спліт призначений для того, щоб зробити папери компанії більш доступними для працівників та інвесторів.

Джерело: Electrek